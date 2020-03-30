Собянин пообещал ввести жесткий контроль за перемещением москвичей

Москва, 30 марта. Информационные системы, которые позволят властям Москвы контролировать передвижения горожан, могут заработать к концу недели, заявил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что федеральные власти должны регулировать возможности контроля за жителями на фоне ситуации с коронавирусом.

«Ждем также и принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу», — сказал мэр.

Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина. В столичном регионе, включая Московскую область, ввели режим самоизоляции для всех жителей.

Им разрешается ходить за покупками только в ближайшие магазины и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома. Москвичи могут покидать дома в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешается ездить на работу и выезжать из города.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 марта в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, полностью выздоровели 66 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали нарушителя карантина. У пациента была легкая форма коронавируса и он проходил лечение на дому. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушителя, после чего москвича в сопровождении полиции доставили в больницу.