В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом

Москва, 30 марта. Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в 35 регионах России за сутки, общее число заразившихся в стране достигло 1836. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 302 в 35 регионах», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в целом случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе. При этом 66 человек выздоровели.

Вспышка заболевания произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции, которая охватила уже более 170 стран. По последним данным, в мире заразились более 725 тысяч человек, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, свыше 34 тысяч.

Больше всего пострадали от пандемии США, Италия и Китай. Многие страны приняли решение ввести чрезвычайные меры: закрыть границы и объявить карантин.

Власти России утвердили комплекс мер по борьбе с распространением инфекции. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.

Симптомы COVID-19, как назвала коронавирус нового типа ВОЗ, схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.