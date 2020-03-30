Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Москва, 30 марта. Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса. Звезда призналась, что они с супругом Антоном планируют переехать в деревню.

Макарская отметила, что они никогда не создавали «подушку безопасности», а все заработанные средства вкладывали в концерты.

«Мы все вкладывали в наш живой концерт. В апреле должны были пройти выступления. Сейчас понесли огромные убытки», ― пожаловалась певица.

Исполнительница рассказала, что пара потеряла 1,5 млн рублей только на аренде зала. Кроме того, супруги не могут планировать будущие концерты из-за сложившейся ситуации.

«Я сейчас думаю переехать жить в деревню, обзавестись хозяйством. Мы, кроме пения, ничего делать, к сожалению, не умеем», — добавила она.

Ранее на отсутствие работы пожаловался актер Алексей Кравченко. По его словам, все съемки были перенесены, а театр закрыт. Артист рассчитывает, что театр выплатит минимальные суммы актерам. При этом актриса Анастасия Макеева рассказала, что работает по контракту, а это значит, что она не получит ни рубля.

Кроме того, на сложную ситуацию пожаловался и певец Сергей Лазарев ― пандемия коронавируса оставила исполнителя без работы. По словам Лазарева, из-за вспышки заболевания его график совсем опустел — артист остался без концертов, поездок и съемок. Лазарев отметил, что жизнь артистов обычно распланирована на год вперед. Однако теперь все планы перенесены, а срок не ясен. Но певец не унывает из-за рухнувших планов.