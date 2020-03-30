Глава Калининградской области объявил о введении в регионе режима самоизоляции

Калининград, 30 марта. Калининградская область с 31 марта по примеру Москвы переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Согласно правилам, устанавливаемым данным режимом, покидать свои дома без особой надобности запрещается жителям всех возрастных групп. Исключение составляют люди, которые продолжают ходить на работу, которым надо купить продукты в ближайшем магазине, лекарства в аптеке или вынести мусор. Правительство Москвы ранее анонсировало выдачу населению специальных карт, дающих разрешение на перемещение. Это произойдет после организации технической стороны вопроса.

Нарушения режима самоизоляции будут наказываться штрафами, а в случае нарушения карантина для лиц, заразивших других людей, предусматривается уголовная ответственность.

Неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена в России нерабочей. Эта мера направлена на максимальное ограничение социальных контактов граждан с целью противодействия распространения коронавируса COVID-19.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 1534 человека, 66 из них выздоровели, девять умерли.