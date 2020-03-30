Что изменится в апреле 2020 года: индексация пенсий, пересчет ОСАГО и другие нововведения

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в России в апреле 2020 года.

Индексация пенсий

С 1 апреля 2020 года будут проиндексированы на 6,1 процента социальные пенсии, которые назначаются по старости гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа или необходимого для получения страховой пенсии количества пенсионных баллов.

Индексация социальных пенсий затронет около четырех миллионов россиян. На нее из бюджета страны расходуется 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

Примечательно, что в прошлом году индексация социальных пенсий составляла всего два процента, а в 2018-м — 2,9 процента.

Пересчет коэффициента для ОСАГО

С 1 апреля всем российским автовладельцам автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ), отражающий наличие или отсутствие страховых случаев в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

КБМ позволяет получить скидку за безаварийное вождение, вместе с другими показателями этот коэффициент влияет на итоговую стоимость полиса ОСАГО.

ФНС будет слать должникам СМС

С 1 апреля налоговые органы будут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты, но не чаще одного раза в квартал. При этом необходимо письменное согласие на такое оповещение со стороны налогоплательщика.

Банковские переводы подешевеют

С 1 апреля Центробанк обнулит тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Благодаря этому клиенты банков смогут бесплатно или с минимальными комиссиями переводить деньги с карты на карту в этой системе.

Нулевые тарифы будут действовать до 30 июня 2022 года.

Ипотека станет доступнее

С 1 апреля Банк России снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

Благодаря нововведению взять кредит на жилье станет проще заемщикам с низким первоначальным взносом, высоким соотношением долга к доходу и наличием нескольких кредитов.

Гостехнадзор учтет все аттракционы

С 9 апреля все аттракционы, включая временные, должны быть зарегистрированы в органах Гостехнадзора до момента их ввода в эксплуатацию.

Если же аттракционы были введены в эксплуатацию до вступления в силу новых правил, то предусмотрены переходные периоды для их государственной регистрации. Они зависят от степени потенциального риска эксплуатации аттракционов.

Автоматическое начисление маткапитала

С 15 апреля оформление материнского капитала будет происходить автоматически после того, как родители зарегистрируют ребенка и получат свидетельство о его рождении.

Благодаря этому родителям не нужно будет собирать справки и писать заявление в Пенсионный фонд России о выдаче сертификата. Все необходимые документы ПФР будет получать из других ведомств без участия родителей. Исключение составят родители с приемными детьми.

Введение госпошлины на регистрацию кораблей

С 18 апреля устанавливается госпошлина на регистрацию плавательных средств в Российском международном реестре судов и в Российском открытом реестре судов. Ее размер зависит от мощности двигателя и валовой вместимости судна.