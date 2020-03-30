Сирия, 30 марта. Заключенные террористы «Исламского государства»1 подняли бунт в тюрьме в Хасаке. Неопознанный труп со следами пыток найден в Дейр-эз-Зоре. В Идлиб прибыл конвой военной техники Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию в Дамаске.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): попыталось захватить тюрьму в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подавляют тюремный бунт, поднятый заключенными террористами ИГ, в Хасаке.

Международная коалиция: разыскивает бежавших из «Ас-Сины» террористов ИГ в Хасаке.

ВС Турции: направили конвой бронетехники к наблюдательным пунктам на юге Идлиба.

Провинция Дамаск

Военный источник агентства SANA сообщил, что в районе Аль-Кабун на востоке Дамаска сегодня будет проведен очередной этап работ по разминированию. До 14.00 саперы инженерных подразделений Сирийской Арабской Армии будут прочесывать жилые кварталы и проверять подвалы школ и домов, которые террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных группировок могли использовать как склад для боеприпасов. Напомним, что в 2018 году столица и окрестности полностью перешли под контроль правительственных войск, однако при отступлении бросали боеприпасы, минируя склады, и оставляли СВУ.

Провинция Дейр-эз-Зор

На окраине подконтрольного боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) поселения Бусейра было обнаружено тело неопознанного молодого человека со следами огнестрельных ран и пыток. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, труп был найден утром местными жителями возле моста Аль-Секка. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство юноши.

Источник также сообщил о звуках стрельбы ночью у переправы через реку Евфрат в городе Шхиль, после чего туда прибыл патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Провинция Идлиб

На юг Идлиба прибыл очередной конвой турецкой армии. По данным медиаресурса Halab Today, утром колонна тяжелой военной и строительной техники пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лясин» на севере провинции и направился к наблюдательным пунктам турецкой армии.

Провинция Хасака

Как сообщает новостной портал SANA, ночью группа заключенных террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые содержатся в подконтрольной SDF тюрьме «Ас-Сина» в городе Хасака напали на охрану. По данным портала ANF News, первый этаж тюрьмы до сих пор находится под контролем террористов. Всего в «Ас-Сине» содержатся около 3000 заключенных. По словам представителей армии США, в основном это иностранные члены группировки ИГИЛ. Ранее государственное телевиденье Сирии сообщало, что группа из 12 заключенных сумела бежать, в настоящее время патрули курдских боевиков прочесывают окрестности города и усиливают меры безопасности в городе. Местные источники передавали сообщения о звуках стрельбы в южных окраинах Хасаки и о вылетах ударных вертолетов международной коалиции. Силы безопасности SDF направили подкрепление в город, чтобы подавить мятеж заключенных, о чем сообщил пресс-секретарь группировки Мустафа Бали.

1 Организация запрещена на территории РФ.