Инфекционист рассказала, влияет ли погода на распространение коронавируса

Санкт-Петербург, 30 марта. Петербургский врач-инфекционист Анастасия Холодная рассказала, как повлияет погода на коронавирус.

В Северной столице России ожидается резкое похолодание, минувшей ночью столбики термометров опустились до 6 градусов мороза. Поэтому местные жители предположили, что распространение вируса может пойти на спад.

«Повлияет ли холод на распространение инфекции? Этого пока мы не знаем. Кроме того, мы знаем, что тепло не оказывает на коронавирус такого влияния, как ожидалось», — сказала специалист, ее слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Она добавила, что минусовая температура в Петербурге фиксируется только в ночные часы. Но этого недостаточно, чтобы повлиять на вирус.

Холодная попросила местных жителей, пока ситуация не стабилизируется, находиться в самоизоляции. На улицу следует выходить только в случае крайней необходимости — за лекарствами в аптеку и продуктами в магазин.

Только такие профилактические меры помогут помешать распространению вируса, уверена инфекционист.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 марта в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.

За последние сутки подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом.