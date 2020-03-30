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Башкирия может ужесточить режим самоизоляции для всех жителей региона

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Башкирия может ужесточить режим самоизоляции для всех жителей региона

Уфа, 30 марта. Власти Башкирии по поручению федеральных властей проработают программу самоизоляции всех жителей региона для профилактики распространения коронавируса. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Он провел оперативное совещание. В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал руководство регионов страны перенять опыт Москвы в борьбе с коронавирусом и ввести более жесткие меры. Напомним, в Москве с 30 марта введены дополнительные меры самоизоляции. На улицу можно выходить только в крайней необходимости: для покупки еды и лекарств, получения экстренной медицинской помощи. В ближайшие дни парламент столицы подготовит меры по контролю и ответственности за нарушение установленного режима самоизоляции. Также в понедельник правительство РФ утвердило сумму штрафов за нарушение норм карантина. Для физических лиц штраф составит от 15 тысяч рублей.

«Собираемся в составе правительства и устроим мозговой штурм, а глав муниципалитетов собираю вечером для обсуждения вопроса. Начинайте готовить средства и ресурсы для перехода граждан на самоизоляцию», — уточнил глава Башкирии.

Кроме того, он призвал чиновников четко выполнять все решения.

О вспышке нового вида коронавируса Китай уведомил ВОЗ 31 декабря 2019 года. Опасная инфекция быстро охватила всю планету. В связи с пандемией COVID-19 многие страны мира полностью закрыли или существенно ограничили пассажирское сообщение. В Европе отменены или перенесены почти все спортивные соревнования  и другие массовые мероприятия.

Башкирия может ужесточить режим самоизоляции для всех жителей региона

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