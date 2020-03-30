Законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС рассмотрят сразу в трех чтениях

Москва, 30 марта. Проект закона о праве правительства на введение чрезвычайной ситуации Госдума может рассмотреть сразу в трех чтениях на пленарном заседании во вторник, 31 марта. Об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Планируется, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении завтра на пленарном заседании. Я также буду просить, чтобы Дума рассмотрела законопроект во втором и третьем чтении для того, чтобы он максимально быстро вступил в силу и начал работать на пользу людям и нашей экономике», — сказал он.

По словам Пискарева, завтра, 31 марта, комитет проведет дополнительное заседание, чтобы изучить все поправки к правительственной инициативе.

«Завтра мы изучим поправки. Есть те, которые идут на пользу людям и тем целям, которые поставлены», — сказал парламентарий.

Напомним, что соответствующий проект закона был внесен в Госдуму правительством России. Согласно документу, кабмин сможет координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно, в том числе, при возникновении эпидемий. Кабмин также сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом нового типа. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.

В Москве накануне ввели домашний режим самоизоляции для всех горожан независимо от возраста. С понедельника, 30 марта, покидать квартиры москвичи могут только по нескольким причинам. Аналогичная мера распространилась и на Подмосковье.