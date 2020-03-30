Бузова поделилась переживаниями по поводу операции

Москва, 30 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам, что ее собака по кличке Ева перенесла операцию — ветеринары были вынуждены удалить питомцу сразу семь зубов. Специалисты заверили исполнительницу, что так животному будет лучше.

В последнее время ведущую «Дома-2» преследуют крупные неудачи. Недавно рухнул личный бренд звезды, под которым она выпускала фирменную одежду, а позже стало известно, что проблемы настигли и ее ресторанный бизнес, напоминает «Пятый канал».

Вдобавок ко всему неприятности случились с любимцем артистки, и маленькая собачка попала под нож хирурга. По словам Бузовой, без своевременного медицинского вмешательства Ева могла погибнуть.

«Моей Евочке вчера удалили семь зубиков. Врач сказал, что для нее так будет лучше. Но я очень переживаю и не могу успокоиться», — поделилась переживаниями певица в Instagram.

Бузова не уточнила, чем были вызваны проблемы у животного и почему врачу пришлось пойти на такие радикальные меры. Она отметила, что до сих пор переживает и, несмотря на убеждения профессионала, сомневается в правильности его подхода.

Чтобы успокоить поклонников, певица уточнила, что питомец уже идет на поправку. Специально для него она впрок закупила пеленки и собачий корм. Теперь вместе с прооперированным четвероногим другом звезда будет находиться в своей московской квартире на вынужденном карантине. Как рассказала Бузова, она подготовила жилье к длительному пребыванию — сделала генеральную уборку.

Фанаты в комментариях написали переживающей звезде слова поддержки. Они призвали ее доверять профессионалу и успокоиться. Опытные владельцы собак заверили, что операция никак не повлияют на дальнейшую жизнь Евы.