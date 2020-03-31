Застрявшие в Гватемале россияне: Будем друг другу помогать как можем

Более десяти россиян, в том числе ребенок, застряли в Гватемале из-за пандемии коронавируса. Они не могут выбраться из латиноамериканской страны и вернуться на родину, и решения этой ситуации пока нет. Подробнее о том, что происходит с нашими соотечественниками, которых COVID-19 буквально запер на другом конце света, — в материале Федерального агентства новостей.

После публикации статьи о россиянке Виктории Крючковой, которая застряла в маленьком городке Уюни в Боливии, с редакцией связалась Мария (фамилия не публикуется по просьбе собеседницы агентства). Девушка рассказала, что она и еще более десяти человек (все — россияне) не могут выбраться из Гватемалы.

«У нас сложилась очень сложная ситуация в Гватемале. Мы две недели сидим и ждем, когда нас вывезут. Нас тут 13 человек, включая маленького ребенка. У нас уже нет сил, границы закрыты на неопределенный срок. Без помощи посольства мы никак не можем выехать, у многих уже деньги на исходе», — написала Мария.

По ее словам, россияне разбросаны по разным городам Гватемалы, выехать из которых можно только с 04.00 до 16.00 из-за комендантского часа. Стоимость такой поездки, по словам девушки, — «бешеные деньги». Граждане РФ связались с посольством, чтобы им оказали содействие в возвращении на родину.

«Нас с 17 марта посольство «выдворяет» в Мексику, чтобы мы пешком переходили границу: якобы там посольство больше, границы открыты, а если мы заболеем — нам окажут лучшую медпомощь», — сказала Мария.

По ее словам, одна из застрявших в Гватемале смогла организовать трансфер от границы с Мексикой до Канкуна. Чтобы это осуществить, нужно было собрать россиян из разных городов и довезти до границы. Кроме того, по словам Марии, некоторым нужна помощь и в переходе погранконтроля — у людей нет виз. Необходимо было обеспечить и резерв мест на самолет из Мексики.

«Вместо этого посольство организовало нам самолет из Гватемала-сити до границы за шесть тысяч долларов на 15 человек — и это без багажа, который есть у всех. И мы не смогли бы на эвакуационный рейс попасть бесплатно, потому что он только для списков из мексиканского посольства. А мы — в списках гватемальского, и не учтены на посадку на этот борт», — объяснила Мария.

Оплатить эти шесть тысяч долларов застрявшие туристы должны были из своих средств. При этом у всех были билеты домой, но многие не смогли улететь еще до официального закрытия границ. Причина: отмена рейсов авиакомпаниями.

Россия ограничила число возвращающихся из-за рубежа граждан

Ранее стало известно, что все авиарейсы в Москву с возвращающимися из-за рубежа россиянами будут перенаправлены в «Шереметьево». Общая численность таких пассажиров в сутки не должна превышать 500 человек, сообщили в Росавиации.

«Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что это решение было принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной пандемии COVID-19. Отмечается, что эти меры носят временный характер.

Министерство иностранных дел России ранее сообщало, что вопросы по ценам на билеты и маршрутам вывозных рейсов относятся к компетенции Росавиации.

«Обращаем внимание, что вопросы ценообразования на вывозные рейсы для россиян, желающих вернуться на Родину в условиях пандемии COVID-19, а также назначения авиаперевозчиков для выполнения рейсов относятся к компетенции Росавиации», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Застрявшая в Гватемале туристка: «Мы не считаем, что сделали что-то не так»

По словам Марии, первый случай заражения коронавирусом в Гватемале был зафиксирован 13 марта — это был пожилой турист из Италии. Позже он скончался. Мария прилетела в латиноамериканскую страну в начале марта.

«Когда мы летели сюда, в Испании было меньше 200 случаев, и никто нас там даже не проверял. То же самое — в Мехико-сити: случаев мало и никаких проверок. В Гватемале нас проверили раза три градусниками инфракрасными, сделали медкнижку. Потом еще один пункт медосмотра прошли, и только потом разрешили идти к паспортному контролю. В Мексике президент не контролирует обстановку, у них нет практически никаких ограничительных мер. Все говорят, что в Мексике опаснее всего — с этим согласно даже посольство, и мы им об этом пишем. Но они говорят нам, что никто нас не эвакуирует. Но тут люди рядом: в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре — тоже сидят. Пусть и немного, но они же есть. Если честно, мы не совсем понимаем, чем мы отличаемся от организованных туристов. Очевидно, что мы тратим больше денег на такие путешествия, обратные билеты у нас тоже есть. Налоги мы тоже платим, и в приличном количестве. Так почему к нам такое отношение ужасное?» — выражает непонимание Мария.

По словам девушки, она была одной из первых, кто подал обращение в МИД. Перспектива переждать в Гватемале до улучшения эпидемиологической обстановки в мире выглядит сомнительной.

«Тут границы закрыты на неопределенный срок. <…> Нужно выходить на работу срочно в Москве, куда уже больше сидеть тут. Деньги все почти потратили. Срок пребывания в Гватемале безвизовый — 90 дней. Сидеть и ждать, когда откроют границы, — это остаться без работы и без зарплаты. И непонятно, где брать деньги на проживание и питание тут <…> Нам посольство сначала говорило, что помогут всем, потому что мы самые первые обратились. А сейчас уже разговор ушел в другое русло. Дали мне номер комьюнити русских тут. Мол, они помогут со всем», — рассказала Мария.

Мария добавила, что проживание у нее оплачено до 1 апреля. Что делать дальше, пока не ясно. Мария с соотечественниками собираются писать письмо в МИД и МЧС России.

«Мы собираемся еще коллективное письмо писать в МИД. И еще — на [имя] министра по чрезвычайным ситуациям. Мы знаем, что ему люди из Перу отправляли письмо. Будем друг другу помогать, как можем. Кстати, все, кто живет в Центральной Америке — очень отзывчивые люди: собирают для нас информацию и не говорят, что мы сами виноваты, что «поперлись в отпуск», — рассказала Мария.

Девушка отметила, что не стала бы обращаться к журналистам, если бы не «две недели ожидания и полное отсутствие информации» о возможном возвращении на родину. Сейчас каждое утро Марии начинается со звонка родителям в Россию.

«Родители сначала спокойные были: посольство же, помогут, по телевизору так много вон говорят об этом. А теперь у них уже чуть ли не истерика. Каждый день начинается со звонков, чтобы успокоить родителей. Мы не считаем, что сделали что-то не так. На момент, когда мы все уехали, нельзя было даже представить, что за полторы недели так все произойдет: закрытие границ, паника и рост заражений вирусом в геометрической прогрессии <...> Короче, сидим в заднице, но постоянно приходится за что-то оправдываться», — резюмировала девушка.

Напомним, в конце марта власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Инфекция стала распространяться за пределы КНР в другие страны. По последним данным, в мире заражены более 700 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19.