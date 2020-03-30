Повереннова рассказала о нацгвардии на улицах охваченного коронавирусом Нью-Йорка

Москва, 30 марта. Актриса театра и кино Дарья Повереннова рассказала со слов подруг о ситуации в США и Европе в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам артистки, ее подруги, живущие в Италии, Испании и Америке, поначалу несерьезно отнеслись к ситуации. Однако все изменилось после вспышки заболевания в Милане. Повереннова уточнила, что теперь жители Италии могут лишь на 200 метров отойти от дома из-за действующего карантина, они «в панике и ужасе».

В Испании же люди не могут даже выйти во двор, находиться разрешено лишь на балконе.

«Сумеем ли мы пройти эту фазу мягко, чтобы не было ядерного взрыва. Все зависит от людей. Прислушаются ли они, чтобы оставаться дома или нет», — высказалась актриса в эфире программы «Звезды сошлись».

В охваченный коронавирусом Нью-Йорк, по ее словам, ввели национальную гвардию, чтобы не допустить мародерства.

«Ситуация очень опасная», — добавила звезда.

Повереннова призвала соблюдать домашний карантин и выходить на улицу лишь в крайней необходимости. Она напомнила, как важно изолировать пожилых людей, поскольку именно для них больше всего опасен коронавирус.

«Я маму заперла дома. У нас был скандал», — призналась артистка.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, а затем быстро распространилась по миру. Некоторые эксперты не исключают, что вирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай.

По последним данным, в мире заразились более 725 тысяч человек, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, свыше 34 тысяч. Больше всего пострадали от пандемии США, Италия и Китай. Многие страны приняли решение ввести чрезвычайные меры: закрыть границы и объявить карантин.

Россия приостановила пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности: с 28 марта по всей стране закрылись общественные места. Текущая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработных плат, чтобы минимизировать контакты. РФ, кроме того, отправила военно-гуманитарную помощь пострадавшей от вируса Италии.