В Госдуме назвали «полным фиаско» «хороший сценарий» Трампа при коронавирусе

Москва, 30 марта. Адекватность президента США Дональда Трампа вызывает сомнение после его слов о «хорошем сценарии» с гибелью 200 тысяч американцев от коронавируса, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Белого дома считает, что гибель 200 тысяч американцев от коронавируса является «хорошим сценарием». Если бы власти США не предпринимали мер, то погибло более 2 млн граждан США, уверен Трамп.

По словам Милонова, таких «нелепых оправданий» малоэффективных мер правительства от президента США никто не ожидал. Парламентарий не исключил, что Трамп мог попробовать «кока-колы с марихуаной» перед тем, как назвать «хороший сценарий».

«Мне кажется, что в Америке помимо обычной кока-колы начали выпускать колу с марихуаной. Трамп, видимо, попробовал, именно этого напитка. США при высочайшем уровне экономического благосостояния поразительно диспропорционально проигрывают борьбу с коронавирусом», ― заявил Милонов в комментарии «Инфореактору».

Депутат обратил внимание, что, учитывая финансовые возможности США, американцы могли бы пострадать меньше всего при правильном подходе правительства США. То, что происходит в США сейчас, Милонов назвал «полным фиаско» американских властей.

«К сожалению, то, что мы видим в США, — это полное фиаско, что требует каких-то объяснений со стороны американской администрации. Поэтому таких нелепых объяснений я не ожидал услышать. Это полнейшая глупость. Надеюсь, что американские избиратели по достоинству оценят подобного рода откровения», ― добавил Милонов.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 30 марта, в мире более 724 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли 34 тысяч человек. В США выявили более 142 тысяч случаев заражения, погибли почти 2,5 тысячи человек.