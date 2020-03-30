В Совфеде отреагировали на обвинения РФ в дезинформации на фоне пандемии

Попытка обвинить Россию в дезинформационной кампании о COVID-19 — это часть информационной войны, как со стороны отдельных стран Европейского союза, так и со стороны Соединенных Штатов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На фоне пандемии

Три члена фракции Европейского парламента от ФРГ «Зеленые — Европейский свободный альянс» призвали руководство Евросоюза заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводят Российская Федерация и Китай. Об этом говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.

«Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России. Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам», — говорится в электронном письме парламентариев.

При этом авторы письма, члены Европарламента от ФРГ Александра Геесе, Сергей Лагодинский и Виола фон Крамон-Таубадель на протяжении всего текста ни разу не приводят ни одного конкретного случая этой «дезинформационной деятельности». Депутаты цитируют «недавние заключения» подразделения Евросоюза East StratCom Task Force и говорят о том, что именно эти «заключения» послужили основой для их позиции.

«Мы должны продолжать брать за основу их (East StratCom Task Force) многолетний опыт для раскрытия пропагандистских мифов и стратегий по дезинформации», — заключают парламентарии.

Пропагандистский трюк

Как отметил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, совершенно очевидно, что заявление депутатов ФРГ — это очередной пропагандистский трюк. И Китай, и Россия совершенно открыты даже в плане помощи, которую оказывают странам, пострадавшим от коронавируса.

«Мы это доказываем на деле, а не на словах. Китайские и российские специалисты уже давно там. И помощь мы оказываем всяческую. Как это можно толковать, кроме как помощь? Это нужно иметь очень буйную и извращенную фантазию, чем иногда отличаются наши европейские партнеры. Эта ситуация выглядит гадкой на фоне того, что эта трагедия унесла жизни людей. И здесь надо наоборот всем нам протягивать друг другу руку, пускай и в перчатках, для оказания взаимной помощи в борьбе с этой чумой. Нет, из этого пытаются делать политику», — возмущен Олег Морозов.

По мнению сенатора, подобное поведение очень характерно для европейских политиков, которые из любой трагедии могут вытащить «политический скелет».

Сместить акценты

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, эпидемия коронавируса стала началом эпохи кризиса общеевропейской идентичности и солидарности. Закрытые правительствами национальные границы стран Евросоюза стали наглядной иллюстрацией его неэффективности, его провальной политики в сфере здравоохранения и обеспечения безопасности. Поэтому все бюрократические структуры ЕС, а также ориентированные на глобалистскую повестку политические силы ощущают явную угрозу потери своей власти.

«Члены фракции Европарламента «Зеленые — Европейский свободный альянс» — яркий пример подобной политической силы. Именно продвигаемые ими идеи стали одной из главных причин кризиса, в который погрузились страны ЕС, поэтому для самореабилитации им необходимо если не указать другого виновника, то сместить акценты внимания. Россия для этого подходит идеально, так как вся предыдущая грязная русофобская кампания структур ЕС является для этого прекрасной заготовкой», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, официальные органы Евросоюза, подобные Оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям, заинтересованы лишь в продлении своего существования, увеличении штатов и финансирования. При этом их в реальности не волнует безопасность Европы, которая оказывается под угрозой из-за бюрократов, разжигающих конфликт с Россией.

«Поэтому подобные East StratCom Task Force структуры готовы охотно помогать безответственным политикам вроде членов фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс», которые готовы вводить общество в заблуждение и своей русофобской пропагандой, и далее продолжать провоцировать европейско-российское противостояние», — заключил Сергей Простаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.