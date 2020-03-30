Аналитик Юшков рассказал о готовности России «жить» при низких ценах на нефть

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже упала ниже 24 долларов за баррель. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что Россия сможет компенсировать потери бюджета из-за низких цен на нефть.

В понедельник цена на нефть достигла 23,4 доллара, что означает снижение на 6,36 процента по сравнению с закрытием торгов предыдущей торговой сессии. Причиной снижения стало переполнение мировых хранилищ нефти и радикальное сокращение спроса. При этом падение цены на нефть марки WTI ниже 20 долларов за баррель произошло впервые с 2002 года.

Игорь Юшков объясняет, что в текущей ситуации вопрос не в том, насколько сильно упадет цена на нефть, а в том, как долго она продержится на низких уровнях.

«Минфин заявлял, что около трех лет мы сможем жить при стоимости 25 долларов за баррель. Фонд национального благосостояния сможет компенсировать выпадающие доходы бюджета. Конечно, такой расчет может выглядеть довольно оптимистично, потому что, помимо падения цен на нефть, мы видим другие проблемы во всей мировой экономике», — заявил Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Так или иначе, из-за коронавируса многие предприятия остановлены и мир в ближайшее время будет испытывать рецессию, говорит собеседник ФАН.

«Однако на примере Китая можно видеть, что коронавирус уходит, а страна восстанавливает экономику. Больше времени это может занять у европейцев. В любом случае Европа будет восстанавливать спрос, а предложение будет сокращаться, и, прежде всего, это касается проектов, которые имеют высокую себестоимость. Быстро уходить с рынка могут сланцевые проекты США и битуминозные пески в Канаде. С одной стороны, будет процесс восстановления спроса, а с другой стороны — уход ряда производителей», — рассказал аналитик.

Юшков не исключает, что в течение первого полугодия можно будет увидеть еще большее падение цен на нефть, а второе полугодие ознаменуется затяжным периодом восстановления.

«Вполне возможно, что среднегодовая цена будет не 25 долларов за баррель, а 35», — предположил он.

В свою очередь, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», действительный член Академии политической науки Михаил Смирнов обратил внимание, что, по прогнозам экспертов, традиционная энергетика на ископаемом топливе никуда не исчезнет. Он также допускает, что цены на нефть не могут опуститься ниже 25 долларов за баррель в настоящий исторический период.

«Сегодня — именно то время, когда нужно внедрять в энергетику России новые технологии. Последние несколько лет, которые принято называть кризисными, несмотря на потери, толкнули нас и далеко вперед. Позволили многое в понимании технологического прогресса переосмыслить. В том числе все возникшие тенденции в ближайшее время мы включим в нашу стратегию «Энергетика 4.0», интеллектуальную платформу, в которой идет речь о перспективных технологических решениях в области ТЭК. Поэтому, однозначно, «коронавирусный» кризис для российской энергетики — это время новых возможностей и перспектив», — сказал Смирнов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о снижении спроса на нефть Саудовской Аравии в Европе и США. По словам журналистов, нефтеперерабатывающие заводы США и Европы отказываются закупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низким ценам.

Напомним, кризис на нефтяном рынке разразился на фоне снижения потребления нефти во всем мире из-за пандемии коронавируса и срыва переговоров в рамках ОПЕК+. Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая объемы нефтедобычи наравне с другими странами альянса.