В Крыму возбудили первое уголовное дело против нарушителя карантина

Симферополь, 30 марта. Первое уголовное дело возбудили в Крыму против гражданина, который вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и нарушил режим самоизоляции, заразив при этом сотрудника одного из местных медцентров. Об этом сообщил замначальника полиции регионального МВД Александр Смаглин.

«Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — сказал он.

Страна, из которой прибыл нарушитель, и его возраст не уточняются.

В Крыму зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — пять. Последний носитель инфекции оказался первым, кто заболел внутри РФ.

Ранее российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за нарушение карантинна. Теперь россияне, которые не будут соблюдать режим изоляции, получат штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Должностное лицо за аналогичное нарушение должно будет выложить сумму от 50 до 150 тысяч рублей, а юридическое — от 200 до 500 тысяч. В случае, если нарушение приведет к заражению другого гражданина или его смерти, размер взыскания увеличится.