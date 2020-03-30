МВД РФ предъявило обвинения в хищении двум сотрудникам аппарата ЛДПР

Москва, 30 марта. МВД РФ предъявило двум сотрудникам аппарата ЛДПР обвинения в хищении денег у молодежных организаций партии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело правоохранители завели еще в августе 2018 года. Они допросили более 20 свидетелей, провели обыски и несколько экспертиз.

При этом обвиняемые в период расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном главы ЛДПР Владимира Жириновского — депутатом Государственной думы Игорем Лебедевым. Они утверждали, что тратили похищенные деньги по его указанию. Парламентарий от очных ставок отказывался.

В МВД уточнили, что в январе этого года дело с обвинительным заключением передали в прокуратуру.

«Однако [дело] возвращено из-за пробелов в расследовании, а также ввиду необходимости проведения еще одной судебно-бухгалтерской экспертизы», — уточнили в МВД.

Размер похищенных средств в ведомстве не назвали.

Ранее Лебедев заявил об отсутствии юридических оснований для досрочного лишения полномочий депутата от ЛДПР Сергея Катасонова. Парламентарий по собственной инициативе посетил Францию, а после возвращения в Россию сразу же вышел на работу, хотя меры карантина предписывают домашний карантин на протяжении не менее двух недель.