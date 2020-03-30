Российских пенсионеров могут вывести из-под действия закона о «налоге на миллион»

Москва, 30 марта. Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон об НФДЛ на процентный доход с вкладов, превышающих миллион рублей и вывести из-под его действия пенсионеров, либо установить для них льготный режим.

Как пояснил глава Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в отношении этой категории граждан предлагается ввести льготный режим. По его словам, пожилые люди накопили на счетах определенные средства, поэтому планка в один миллион рублей для них слишком низкая. Он также отметил, что многие вкладчики не разобрались с сутью законопроекта об НДФЛ на доход с вкладов и бросились снимать накопленное со счетов. Хотя речь идет о налоге не с остатка на счете, а с начисленных процентов. Иными словами, 13% будут удерживать только с тех, кому проценты принесли более одного миллиона рублей, поясняет «Царьград».

Нилов уточнил, что размер планки для пенсионеров сейчас обсуждается в Госдуме. По его словам, некоторые парламентарии высказали предложение вывести из-под действия закона и тех, кто копит на счету средства на покупку жилья, пишет газета «Известия». По мнению экспертов, налог на вклады в размере более 1 млн рублей привнесут в бюджет почти 150 млрд рублей.