ЛНР обвинила Украину в манипуляциях на тему коронавируса в Донбассе

Луганск, 30 марта. Советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник обвинил вице-премьера Украины Алексея Резникова в манипуляциях на тему ситуации с коронавирусом в Донбассе.

Ранее Резников, занимающий пост министра по вопросам реинтеграции Донбасса, объявил, что власти ЛНР, как и Донецкой Народной Республики, якобы скрывают от населения информацию о нынешней ситуации с распространением вируса. По его словам, Киев попросит международные организации отправить в республики гумконвои со средствами защиты.

Как подчеркнул Мирошник, Резников не располагает никакими достоверными данными о ситуации в республиках.

«Чтобы врать и манипулировать, нет необходимости знать правду. К сожалению, и этот киевский чиновник присоединился к списку распространяющих потоки вранья и манипуляций», — заявил советник главы ЛНР.

Он отметил, что власти Украины не в состоянии обеспечить или выпросить средства защиты от вируса и дезинфекцию даже для своих граждан.

«Кроме снарядов, мин и патронов, летящих в сторону Донбасса, другого вида «любви» для жителей ЛНР и ДНР у киевской власти не предусмотрено», — заключил Мирошник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 14 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввел на территории республики режим повышенной готовности. Так же поступил и руководитель ДНР Денис Пушилин. Республики Донбасса запретили въезд с подконтрольной Киеву территории.

На Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию после того, как они отказались принимать итоги антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Многие страны вынуждены были закрыть границы и ввести карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. По последним данным, жертвами инфекции стали свыше 34 тысяч человек.