Военкор Коц рассказал, как провести парад Победы и никому не навредить

Специальный корреспондент КП Александр Коц уверен, что парад Победы необходимо проводить онлайн, без зрителей на трибунах.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сообщил, что приедет на парад Победы в Москве, если позволит ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции.

«Почту за честь поехать в Москву… И, конечно, если обстоятельства позволят», — сообщил Мухаммад-Банде РИА Новости.

Комментируя заявление председателя Генассамблеи ООН, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что поддерживает позитивное решение Мухаммада-Банде, а также предложил свой способ проведения торжественного мероприятия.

«Самое простое решение, которое напрашивается — это провести парад без зрителей, то есть максимально осветить его по телевидению, радио, через Интернет, но обойтись без традиционных народных гуляний на улицах. Вдоль той же Тверской, вдоль Ленинградки, на самой Красной площади. И очевидно, что уж точно нельзя приглашать на зрительскую трибуну наших ветеранов — их и так немного осталось, а пожилые люди в группе риска. Хотя по последним данным вирус «молодеет», от него страдают одинаково и старики, и молодежь. В той же Москве 40% людей от 18 до 40 лет лежат под аппаратом ИВЛ, поэтому надо каким-то образом избегать [гуляний]. У нас и так по закону ограничены сборища, у нас введена самоизоляция, и непонятно еще, сколько это все продлится. Поэтому напрашивается самое простое — это все-таки парад без зрителей», — говорит Александр Коц.

Тем не менее решение о проведении парада Победы зависит от того, как как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице. В случае, если экспонента заражения продолжит развиваться в таких же темпах, как сейчас, очевидно, властям придется принимать самые радикальные меры.

«Да, вполне возможны любые меры, вплоть до отмены парада или переноса его на какой-то другой срок. Может быть, будет привязка к какой-то другой дате, вроде окончания Второй мировой войны в сентябре. Но, естественно, если ситуация будет складываться таким образом, как она складывается сейчас, то лучший вариант — это парад без зрителей», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Напомним, вызванная коронавирусной инфекцией пандемия уже изменила планы мероприятий в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Так, 12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в столице страны Нур-Султане. В свою очередь, 25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве обсуждается, но никаких решений пока не принималось.

По его словам, вопрос о возможности проведения парада и его формате еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.