Москва, 30 марта. Телеведущий Дмитрий Губерниев отругал россиян, игнорирующих правила самоизоляции. Он обратился к россиянам в социальной сети Instagram.

По словам телеведущего, несмотря на объявление нерабочей недели в связи с коронавирусом, многие жители РФ не собираются сидеть дома. Он уточнил, что на российских улицах — компании, «пикники, счастье, застолья, кучи мамашек, которые объединяются в компании, ходят вместе, гуляют на детских площадках». Губерниев обратился к россиянам, игнорирующим правила самоизоляции.

«Люди, вы обалдели? Ведь те из нас, кто переболеет в легкой форме, ваши дети могут быть переносчиками для ваших бабушек и дедушек! Люди, не превращайтесь в торговцев смертью!» — подчеркнул он.

Он напомнил, что россиянам никто не поможет, кроме них самих.

«Я умоляю вас, давайте беречь друг друга», — сказал он.

В понедельник был назван размер штрафов за нарушение карантина в России. Нарушение гражданином режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания будет наказываться штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. За нарушение режима карантина должностное лицо должно будет заплатить штраф от 50 до 150 тысяч рублей, юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если россиянин нарушил режим карантина и это привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, размер взыскания составит до 300 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные лица заплатят штраф до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.