Волонтеры-медики помогают тысячам российских пенсионеров в условиях самоизоляции

Еще в феврале, всего два месяца назад, когда впервые прозвучала идея внести в конституцию статью о поддержке добровольчества и участии общественников в выработке государственной политики, многие задавались вопросом: а зачем? Творите себе свое добро безо всяких законов! Да и кто такие эти добровольцы, где они? Распространение коронавируса и условия самоизоляции показали: они здесь, рядом. И они достойны основного закона страны.

Особую актуальность приобрело, например, движение «Волонтеры-медики», активисты которого находятся, что называется, на передовой: не только помогают в больницах, но и доставляют пенсионерам продукты и лекарства, оплачивают услуги ЖКХ и получают посылки на почте. Его отделения открыты во всех регионах России, поэтому возможность обратиться за помощью есть у абсолютно каждого россиянина.

«Наша помощь сосредоточена в первую очередь на людях старшего возраста, на маломобильных людях, которые не могут выйти из дома в ситуации с коронавирусом. И волонтеры помогают им доставкой продуктов и лекарств», — рассказал председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

«Волонтеры-медики» стали одной из организаций, которая инициировала проведение общероссийской акции #мывместе. В рамках нее тысячи волонтеров помогают старшему поколению России, которое, как известно, находится в группе особого риска в условиях распространения коронавируса.

Помимо доставки продуктов и лекарств на дом, волонтеры оказывают пенсионерам психологическую помощь по телефону. Такая поддержка представляется крайне необходимой для бабушек и дедушек, поскольку они оказались дезориентированы в обрушившемся на них потоке информации и испытывают стресс, а также не в силах отличить фейк-новости от правды.

К настоящему времени в акции участвует уже порядка восьми тысяч волонтеров, в колл-центр горячей линии (8-800-200-34-11) для пожилых и маломобильных граждан поступило около шести тысяч обращений.

Возросшая роль добровольцев в жизни страны еще раз показала, что российское общество — это неравнодушные и чуткие люди, готовые прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации и больше всех чувствует последствия кризиса. И очевидно, что поправки в основной закон об обязательной поддержке добровольцев и учете их позиции при определении курса госполитики позволят не просто отблагодарить тысячи неравнодушных людей, но навсегда закрепить принципы взаимопомощи граждан в условиях любого кризиса.

Напомним, что обновление конституции станет возможным только после подведения итогов общероссийского голосования. О переносе даты его проведения ранее заявил президент РФ Владимир Путин.