Оголившуюся Нюшу пристыдили за излишнюю откровенность

Москва, 30 марта. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) вызвала гнев интернет-пользователей, опубликовав откровенное фото в боди. В Сети признались, что не ожидали от исполнительницы подобной откровенности, и пристыдили звезду.

Провокационный снимок артистка выложила в своем Instagram. При этом она весьма загадочно подписала его.

«Be honest (будьте честными. — Прим. ФАН)», — написала она под постом.

Однако пользователи связи между пикантным фото и текстовым призывом не уловили.

«Будь честен… Голой жопой??? Ой, Нюша, Нюша…» — написал n_160801.

Они раскритиковали практически оголившуюся звезду за излишнюю откровенность. По мнению подписчиков, Нюше стоило постесняться своего известного отца Владимира Шурочкина, который когда-то был участником «Ласкового мая», и оставить этот снимок исключительно для ее супруга.

«Отца постеснялась бы», — laura_1949. «Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», — podnebesnaya_me. «Смотрю, карантин у тебя своеобразный», — mitis9792. «Ну вообще совести нет!» — a_v_kiseleva. «Лучше бы ты этого не делала… Ужас… Уже мамой стала», — ivegotmy. «Интересно, что говорит папа Нюши, смотря на такое фото», — niki_km1_. «Куда смотрит супруг?» — valentina_1162.

Некоторые пользователи усомнились в том, что перед ними певица, но не уточнили, почему девушка со снимка показалась им незнакомой.

«Нюша, это ж не ты», — vladobruy. «Это не она», — elena_elena965.

Вероятно, скептицизм основан на том, что героиня фото выглядит очень высокой, в то время как певица не отличается большим ростом. Иногда в шутку Нюшу называют коротышкой, но выглядеть рослой в кадре может и она.

Ранее подписчики звезды отметили работу ее супруга, который сумел запечатлеть ее с такого ракурса, что ее ноги оказались той же длины, что и у стоящей рядом светской львицы Виктории Лопыревой.