Оголившуюся Нюшу пристыдили за излишнюю откровенность

Москва, 30 марта. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) вызвала гнев интернет-пользователей, опубликовав откровенное фото в боди. В Сети признались, что не ожидали от исполнительницы подобной откровенности, и пристыдили звезду.
Провокационный снимок артистка выложила в своем Instagram. При этом она весьма загадочно подписала его.
«Be honest (будьте честными. — Прим. ФАН)», — написала она под постом.
Однако пользователи связи между пикантным фото и текстовым призывом не уловили.
«Будь честен… Голой жопой??? Ой, Нюша, Нюша…» — написал n_160801.
Они раскритиковали практически оголившуюся звезду за излишнюю откровенность. По мнению подписчиков, Нюше стоило постесняться своего известного отца Владимира Шурочкина, который когда-то был участником «Ласкового мая», и оставить этот снимок исключительно для ее супруга.
«Отца постеснялась бы», — laura_1949.
«Если бы такое выложила, меня бы мой мужчина убил. На мой взгляд, слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», — podnebesnaya_me.
«Смотрю, карантин у тебя своеобразный», — mitis9792.
«Ну вообще совести нет!» — a_v_kiseleva.
«Лучше бы ты этого не делала… Ужас… Уже мамой стала», — ivegotmy.
«Интересно, что говорит папа Нюши, смотря на такое фото», — niki_km1_.
«Куда смотрит супруг?» — valentina_1162.
Некоторые пользователи усомнились в том, что перед ними певица, но не уточнили, почему девушка со снимка показалась им незнакомой.
«Нюша, это ж не ты», — vladobruy.
«Это не она», — elena_elena965.
Вероятно, скептицизм основан на том, что героиня фото выглядит очень высокой, в то время как певица не отличается большим ростом. Иногда в шутку Нюшу называют коротышкой, но выглядеть рослой в кадре может и она.
Ранее подписчики звезды отметили работу ее супруга, который сумел запечатлеть ее с такого ракурса, что ее ноги оказались той же длины, что и у стоящей рядом светской львицы Виктории Лопыревой.