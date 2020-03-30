Лиза Боярская призналась, что у нее на карантине «едет крыша»

Санкт-Петербург, 30 марта. Актриса Елизавета Боярская, сидя на карантине вместе со своим мужем Максимом Матвеевым, призналась, что у них уже начинает «ехать крыша».

«Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. 10-й день самоизоляции. Ну хорошо, 5 дней легкой, 5 дней уже строгой. Но все же», — написала она в своем Instagram, опубликовав селфи с супругом, на котором оба дурачатся.

По словам актрисы, она упорно пыталась написать какой-нибудь «толковый пост»: что-то рассказать, поделиться, но совсем ничего не успевает.

«Кормежки, мойки, стирки, глажки, дети, игры, учеба . И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг! Героини!» — подчеркнула она.

В комментариях подписчики написали, что Елизавета и Максим выглядят подозрительно бодрыми. Но большая часть пользователей вместо комплиментов делились своими переживаниями из-за карантина. Так, многие женщин признались, что тоже уже начинают сходить с ума от домашней работы. Кто-то с иронией заметил, что открывает для себя «новые горизонты» в виде духовки, кто-то по просьбе мужа разбирает шкафы.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Эта мера направлена на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Людям рекомендуют не выходить из дома без необходимости, исключить социальные контакты.

По последним данным, число заболевших в России достигло 1534 человека, 64 из них — выздоровели, восемь пациентов умерли. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность, если будет доказано, что человек заразил других людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне принял решение ужесточить карантинные меры. Режим самоизоляции обязали соблюдать жителей вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только тем, кто обязан ходить на работу, при необходимости экстренной медицинской помощи и иной прямой угрозы жизни и здоровью, для выхода в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса бытового мусора. Более того, в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.