Украина приблизилась к одной из ключевых точек в своей истории как «независимого» государства. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Украина на грани дефолта

Из-за ситуации с эпидемией нового типа коронавируса Украина оказалась на грани дефолта. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина сегодня находится на перепутье и может выбрать одну из двух дорог.

«Первая — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

По его мнению, принятие законов необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса.

«Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — заявил украинский президент.

Ключевая точка

Как отметил Евгений Голышкин, Украина приблизилась, пожалуй, к одной из ключевых точек в своей истории как «независимого» государства. Анонсированное на сегодня президентом Зеленским голосование в Верховной раде будет иметь важнейшее значение для будущего страны.

«На повестке дня около 10 вопросов. Однако именно стратегическое значение имеют два. «Законопроект о банках» и «Законопроект о рынке земли». Законопроект, касающийся банковской деятельности, даст в руки команде Зеленского возможность принимать решения в финансовой сфере без оглядки на внутренние пожелания представителей крупных финансово-промышленных групп, чего от него требует МВФ. В кулуарах Рады его еще называют «антиколомойским пактом», — пояснил политолог.

Что же касается законопроекта о рынке земли, то, по мнению Голышкина, «здесь все цинично и прозаично». Если отбросить красивые слова про «инвестиции и перспективы», то на деле выходит, что Украина «закладывает собственные земли в ломбард» под кредит МВФ, параллельно открывая возможность крупным собственникам скупать плодородные земли сельхозназначения.

«Нет никаких сомнений, что ограничения в потенциальной возможности «скупки в одни руки фиксированной площади» будут обходиться через подставные фиктивные «фирмы-прокладки», и точно так же будет обходиться препятствие продажи земли иностранцам. Еще ни одна страна в мире не смогла как-то обыграть финансовых воротил МВФ, и кредитная петля фонда ложилась на такие страны, обрекая новые поколения платить по счетам предшественников. В случае с Украиной ситуация не будет исключением. Мировые транснациональные корпорации давно хотят заполучить данный актив», — уверен Евгений Голышкин.

По словам эксперта, даже в среде президентской фракции «Слуга народа» нет единства по данному вопросу. Депутаты прекрасно понимают последствия возможных селянских бунтов, поставленных на грань выживания таким законом.

«Показательна сущность украинских националистов. Несколько месяцев подряд они угрожали власти что «ни в коем случае не позволят продавать родину». На деле же видно, что ничего существенного без разрешения «сверху» они сделать не способны и собираются ограничиться типичными и заурядными «акциями протеста». Таким образом Украина приблизилась к распутью. Или термин колония перестанет иметь какое-то метафорическое значение, или же остатки здравого смысла вынудят власти к решительным мерам по предотвращению грядущего дефолта без продажи последнего национального достояния», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.