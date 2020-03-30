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Тарасов оправдался за роскошный подарок Костенко

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Тарасов оправдался за роскошный подарок Костенко

Москва, 30 марта. Известный футболист Дмитрий Тарасов преподнес супруге Анастасии Костенко роскошный подарок — иномарку Porsche и несколько букетов роз. Пользователи Сети, удивленные такой щедростью полузащитника «Рубина», напомнили ему о неуплате алиментов.

Костенко 29 марта праздновала 26-летие. По этому случаю Тарасов подарил ей перевязанный розовой лентой дорогой автомобиль.

Девушка поспешила похвастаться подарком в социальной сети Instagram. Она опубликовала несколько снимков, на которых вместе с супругом позирует на фоне Porsche и воздушных шаров, а передний план фотографий занимает бесчисленное количество цветов.

Тарасов оправдался за роскошный подарок Костенко

Далеко не все пользователи порадовались за звездную пару. Одна из пользовательниц соцсети укорила Тарасова, делающего такие дорогие подарки и параллельно отказывающегося платить алименты на содержание ребенка от первого брака.

Тарасов ответил на выпад, заявив, что средства на покупку машины для возлюбленной копил долгие годы.

«Очень долго откладывал, четыре года», — оправдался футболист.

Напомним, что Черемушкинский суд Москвы в январе прошлого года отказал Тарасову в его просьбе уменьшить размер алиментов. Футболиста обязали выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно.

Тарасов и его Оксана Пономаренко в 2009 году стали родителями, на свет появилась дочь Ангелина. Спустя два года пара развелась, у футболиста начались отношения с певицей Ольгой Бузовой. Но и второй брак не продлился долго, супруги развелись в 2016 году после слухов об измене Тарасова с моделью из Ростова Костенко.

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Источник: Instagram-аккаунт Анастасии Костенко
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