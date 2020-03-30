Тарасов оправдался за роскошный подарок Костенко

Москва, 30 марта. Известный футболист Дмитрий Тарасов преподнес супруге Анастасии Костенко роскошный подарок — иномарку Porsche и несколько букетов роз. Пользователи Сети, удивленные такой щедростью полузащитника «Рубина», напомнили ему о неуплате алиментов.

Костенко 29 марта праздновала 26-летие. По этому случаю Тарасов подарил ей перевязанный розовой лентой дорогой автомобиль.

Девушка поспешила похвастаться подарком в социальной сети Instagram. Она опубликовала несколько снимков, на которых вместе с супругом позирует на фоне Porsche и воздушных шаров, а передний план фотографий занимает бесчисленное количество цветов.

Далеко не все пользователи порадовались за звездную пару. Одна из пользовательниц соцсети укорила Тарасова, делающего такие дорогие подарки и параллельно отказывающегося платить алименты на содержание ребенка от первого брака.

Тарасов ответил на выпад, заявив, что средства на покупку машины для возлюбленной копил долгие годы.

«Очень долго откладывал, четыре года», — оправдался футболист.

Напомним, что Черемушкинский суд Москвы в январе прошлого года отказал Тарасову в его просьбе уменьшить размер алиментов. Футболиста обязали выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно.

Тарасов и его Оксана Пономаренко в 2009 году стали родителями, на свет появилась дочь Ангелина. Спустя два года пара развелась, у футболиста начались отношения с певицей Ольгой Бузовой. Но и второй брак не продлился долго, супруги развелись в 2016 году после слухов об измене Тарасова с моделью из Ростова Костенко.