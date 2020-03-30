Политолог Брутер объяснил, чем российская помощь Италии пугает Макрона

Призывы президента Франции Эммануэля Макрона «не пьянеть» от помощи, поступившей из России и Китая в Италию, страдающую от пандемии коронавируса, не имеют никакого значения для жителей Апеннин. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Эксперт объяснил, почему российская помощь Риму так пугает французского лидера и других глав стран Евросоюза.

Макрон возмущен

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился, что Италия уделяет много внимания помощи, которая поступает со стороны Москвы и Пекина. В эфире телеканала France24 он посетовал, что Франция и Германия поставили Риму два миллиона масок и «десятки тысяч халатов», но об этом якобы не говорят. При этом сам президент Франции признает, что этой помощи явно недостаточно для борьбы с пандемией, от которой в Италии скончались более 10 тысяч человек, а заражены — 97,6 тысячи человек.

«Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — заявил Эммануэль Макрон.

По последним данным, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, в мире — второе место после США.

Москва направила помощь Риму для борьбы с эпидемией. Из России в Италию прибыли 15 самолетов, на борту которых находились около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады, а также специальное оборудование для диагностики и дезинфекции. Российские специалисты прибыли в Бергамо — этот город является одним из наиболее пострадавших от эпидемии.

Почему российская помощь Италии раздражает ЕС

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что президент Франции опасается политического раскола в Европе после того, как пандемия пойдет на спад. Именно этим и вызваны его выпады в адрес Италии, которой помогают Россия и Китай. В Евросоюзе в целом к такому относятся весьма ревниво и не оставляют попыток «тщательно оберегать свое политическое пространство».

«Макрон очень сильно опасается тех последствий, которые могут возникнуть после того, как эпидемия закончится, а Италия взвесит все то, что происходило в Европе и, конкретно, в Италии, и будет решать [вопросы, которые касаются] ее будущих отношений с Евросоюзом. Выход Британии из ЕС еще можно объяснить, а выход Италии из Евросоюза уже нельзя объяснить. Выход Британии сделал Евросоюз гораздо слабее, а с выходом Италии просто заканчивается период, когда Евросоюз считали мировым игроком. Поэтому все относятся к этому достаточно ревниво, и, собственно говоря, понимают, что ситуация давно вышла за рамки нормальной, но это вовсе не вирус», — сказал Владимир Брутер в комментарии ФАН.

При этом перелома в отношениях между европейскими странами и Россией ожидать вряд ли стоит. А вот внутренние конфликты между европейскими странами будут обязательно, уверен эксперт. Лидеры европейских стран опасались этого и ранее — предпосылки зрели давно, а сейчас стали слишком очевидными. Этим-то российская помощь Италии и пугает Макрона.