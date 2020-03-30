Зоопсихолог рассказал, как пережить карантин владельцам собак

Москва, 30 марта. Зоопсихолог Игорь Крайнов дал несколько советов, как пережить карантин владельцам собак. Он напомнил, что выгуливать питомца следует в безлюдных местах.

Если владелец собаки оказался на карантине по коронавирусу, то животное можно передать в зоогостиницу. По возможности за питомцем могут присмотреть знакомые или сотрудники сервиса по выгулу собак.

При отсутствии подвижных игр собака будет страдать от нехватки ощущений, скулить и грызть мебель.

«Находясь 24 часа рядом с человеком, когда кто-то все время трогает, обнимает, животное может начать страдать от переизбытка внимания», — пояснил Крайнов, его слова приводит издание РИАМО.

В таком состоянии собака не может находиться долго. Окружающие ее люди не дают расслабиться. С другой стороны, зоопсихолог не советует играть с питомцем в стенах дома. В этом случае животное привыкнет, что дома можно вести себя как на улице.

По словам Крайнова, собака должна понимать, что, когда хозяин читает книгу, она должна тоже спокойно себя вести. Если есть возможность на время карантина уехать на дачу, то так будет лучше всем. Собака сможет спокойно гулять на улице, а ее хозяева — отдыхать на природе без риска для здоровья.

Ранее врач Владимир Зайцев дал рекомендации для хозяев по выгулу животных. Он напомнил, что стоит избегать спортивных площадок, на которых гуляют другие собаки. Лучше на улице долго не задерживаться.