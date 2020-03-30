Назван размер штрафов за нарушение карантина в России

Москва, 30 марта. Российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал российский премьер Михаил Мишустин.

Председатель правительства в ходе совещания с вице-премьерами уточнил, что нарушение гражданином режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания будет наказываться штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. За нарушение режима карантина должностное лицо должно будет заплатить штраф от 50 до 150 тысяч рублей, юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если россиянин нарушил режим карантина и это привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, размер взыскания составит до 300 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные лица заплатят штраф до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Ранее Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя. Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно только в ближайшие магазины и аптеки. Кроме того, разрешается покидать дом при необходимости экстренной медицинской помощи, позже будут введены специальные пропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом нового типа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.