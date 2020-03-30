Военные показали, как в экстренные сроки строятся медицинские центры в регионах России

Министерство обороны РФ в срочном порядке строит 16 многофункциональных медицинских центров на базе госпиталей во всех военных округах, в 15 субъектах России. Один из них возводится в эти дни в городе Одинцово и должен быть готов через месяц. Подробности хода строительства — в материале Федерального агентства новостей.

По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, строительство идет в два этапа. До 30 апреля в эксплуатацию введут восемь центров, до 15 мая завершится строительство оставшихся еще восьми. Первым должен быть сдан медицинский центр в Нижнем Новгороде — это передовая площадка строительства.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проводит совещания со всеми стройплощадками по России дважды в день — утром и вечером. В таком режиме строительство координируется с самого начала, с 20 марта. На всех участках контролируется количество техники, рабочих, стройматериалов.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России, инженерные и железнодорожные войска с 20 марта работают на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах уже залили фундамент и приступили к монтажу зданий. В стройке участвуют более 4,5 тысячи специалистов и 800 единиц техники, рассказали в военном ведомстве. Еще сутки назад строителей было 3,5 тысячи — их число увеличили в экстренные сроки.

«Все бы так работали, как военные строители — жили бы при социализме», – шутят между собой в ведомстве.

На территории военного госпиталя ракетных войск в Одинцово еще 10 дней назад был лиственный лес. Сегодня здесь уже видны очертания корпуса одноэтажного медцентра в форме буквы «П», он рассчитан на 100 коек. Каждый бокс запланирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом, по внутреннему периметру сможет перемещаться медперсонал.

Объект буквально втиснулся между стоявшей на территории церквушкой и полосой сосен.

На сегодняшний день строители оценивают завершенность объекта на 27%. Вернее сказать, на момент публикации — так быстро строится центр. Строители шутят, что если долго сидеть и пить чай в буфете, то через окно можно увидеть, как построится больница.

«Знаете, если бы мы строили по такому проекту в обычное время, стройка заняла бы шесть месяцев, — рассказывает ФАН начальник участка Виталий Алтуфьев. — Мы были бы на этапе строительства примерно в 3%. Но сейчас стоит другая задача. Нам за месяц нужно построить объект, которому предстоит простоять лет 50-60».

Сравнивать строительство российских медцентров с работой китайских коллег некорректно, объясняют военные строители. Китайцы строили модульный, практически палаточный городок, российские военные возводят объекты капитального строительства с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Их не разберут, как в Ухани, после того, как в них отпадет острая необходимость.

«Чтобы уложиться в сроки, мы запараллелили многие строительные процессы, — говорит Виталий Алтуфьев. — То, что обычно делается последовательно, сейчас делается практически одновременно: пока заливается фундамент по всему периметру, на готовых участках уже поднимаются металлоконструкции, а все коммуникационные инженерные сети мы заложили сразу, как пришли на участок».

Проект медцентров типовой для всех округов, в разных субъектах они будут немного отличаться количеством мест, но качество со строителей спросят одно и то же. Но если в Одинцово благодаря близости Москвы можно одновременно достать все нужные стройматериалы, то на Камчатку они доставляются военными спецбортами, а в Калининград идут морем. По словам строителей, во всех регионах поставщики и производители «отодвигают» другие проекты и перестраиваются на другой темп работы, чтобы помочь военным.

В Одинцово 380 строителей работают в три смены, круглосуточно, но с соблюдением всех норм Трудового кодекса. Строители не ездят по городу самостоятельно — переезжают исключительно в специальных автобусах. На въезде на участок каждому замеряют температуру, а вот медицинские маски на стройке бесполезны: быстро загрязняются и сминаются, поэтому их использовать невозможно.

С 10 по 15 апреля в первые восемь центров поставят оборудование и медицинскую технику. По словам другого начальника участка, Сергея Крайниченко, самым трудоемким в работе будет именно монтаж сложного медицинского оборудования. Его коллега Виталий Алтуфьев считает, что наиболее кропотливой будет внутренняя отделка, которая должна соответствовать строгим требованиям к медицинскому учреждению.

Несмотря на то, что строительство медцентров спровоцировано пандемией, они не будут узкопрофильными инфекционными больницами, а станут полноценными многопрофильными центрами. Каждый укомплектуют современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Оборудование и медицинскую технику в первые восемь центров поставят уже с 10 по 15 апреля.

В Минобороны отмечают, что при необходимости центры смогут принять не только военных, но и гражданское население.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения», — ранее уточнил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Будущий медицинский персонал сейчас проходит дополнительное обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для полноценной работы центров с середины мая формируется уже сейчас.

Центры синхронно строятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край).

Самый дальний медицинский центр на 60 койко-мест разместится в Петропавловске-Камчатском.

Общая вместимость всех больниц рассчитана на 1600 человек. На строительство правительством РФ выделено около 9 млрд рублей.

«Каждый день для нас важен, — сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании со строителями, — это жизнь и здоровье наших граждан».

Он призвал военных строителей собраться, несмотря на жесткий круглосуточный режим работы, и завершить работу в указанные сроки или раньше. Так, в Одинцово медцентр планируют сдать уже 25 апреля.