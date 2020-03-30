Малькевич рассказал подробности побега Шугалея из тюрьмы боевиков ПНС «Митига»

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич подтвердил, что российский социолог Максим Шугалей, незаконно удерживаемый в тюрьме «Митига», смог сбежать из заточения.

В минувшую субботу, 28 марта, в арабском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что заключенные неофициальной тюрьмы «Митига» осуществили попытку побега. При этом подчеркивалось, что среди них был человек, говорящий на русском языке.

Малькевич отметил, что специалисты ФЗНЦ собирали информацию об этом инциденте через контакты с источниками, мониторинг соцсетей. Удалось подтвердить, что среди бежавших был Максим Шугалей. Террористы не дали заключенным уйти далеко, они были схвачены близ Триполи.

Всех, кого удалось поймать после побега, сильно избили и бросили в карцер. Побывавшие в «Митиге» люди рассказывают, что карцер представляет собой маленькую конуру размером 90 на 120 сантиметров. Такие размеры помещения не позволяют лежать — спать там можно только сидя. Глава ФЗНЦ напомнил, что о зверском обращении с заключенными, пытках и нечеловеческих условиях содержания в тюрьме известно много. Издевательства над плененными стали «фирменным стилем» «Митиги».

По словам Малькевича, несмотря на множество различных сообщений, сейчас нет однозначного подтверждения того, что Шугалей был пойман после побега. Для того, чтобы выяснить это, в тюрьму был направлен адвокат, ФЗНЦ прилагает максимальные усилия для того, чтобы его пропустили в «Митигу».

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года — перед прибытием в страну они согласовали детали своей исследовательской работы, однако вскоре их схватили и передали боевикам группировки RADA. Ученых без предъявления обвинений поместили в неофициальную тюрьму «Митига», расположенную около одноименного аэропорта. Боевики, пользуясь тем фактом, что воздушная гавань до сих пор принимает гражданские рейсы, разместили там свою артиллерию и оборудовали пункт для управления БПЛА. Заключенные и обычные пассажиры используются террористами в качестве живого щита для прикрытия артиллерийский ударов.