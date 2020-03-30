Свахи посоветовали одиноким россиянам на карантине заняться личной жизнью

Москва, 30 марта. Одиноким людям не стоит забывать об отношениях, на карантине можно попробовать онлайн-площадки для знакомств, посоветовали свахи.

Бывшая владелица брачного агентства Елена Думатова рассказала, что сейчас не стоит выходить из дома. Но свидания можно проводить по видеосвязи.

«Если раньше я советовала, как можно быстрее после знакомства на сайте перейти к живому общению, то сейчас общение можно перевести на видеосвязь», — посоветовала сваха, ее слова передает РИАМО.

Она добавила, что вопрос создания семьи должен стоять на первом месте. Особенно это касается людей, которые еще не нашли вторую половину.

Сваха Анастасия Иноземцева отметила, что на площадках для знакомств в Интернете много «альфоносов, женатых и неадекватных мужчин». Она добавила, что оставаться одному на карантине особенно одиноко.

Эксперт советует не ограничиваться флиртом. Но если отнестись к ситуации с юмором, то можно познакомиться даже с молодыми людьми из персонала больницы. Иноземцева пояснила, что некоторые врачи не состоят в отношениях.

Напомним, что в России с 30 марта по 5 апреля объявили нерабочую неделю. Россиян попросили оставаться дома на самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. На улицу можно выходить по необходимости: за продуктами и медикаментами.

При этом власти настоятельно просят граждан подумать о своем здоровье и оставаться дома. Особенно это важно для пожилых людей, у которых инфекционные болезни чаще всего протекают в тяжелой форме.