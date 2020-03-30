Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности

Москва, 30 марта. Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка. В своем Instagram она опубликовала фото с положительным тестом на беременность в руках.

«No comments (без комментариев. — Прим. ФАН)», — подписала актриса снимок.

Беременность порнозвезды стала поводом для шуток многих пользователей Сети. Они предположили, что теперь «залетевшей» актрисе предстоит разобраться, кто является отцом ребенка. По мнению интернет-сообщества, Беркова оказалась в интересном положении вовсе не по собственному желанию, а потому что «доигралась».

«Эх, залетная», — anton_norman_rus. «Накарантинилась», — meerc97. «Теперь нужно думать, чей ребенок», — rashidfaceless. «Доигралась», — orlovastesha48. «Теперь все мужики в замешательстве, сидят очкуют», — kri7777z. «Не вовремя соскочила?» — oleg_golikov_. «Ну ты даешь, мать. Как так?» -zinula777.

Одна из пользовательниц соцсети заметила, что у порнозвезды на лице нет радости, которая обычно видна у женщины, узнавшей, что она станет матерью.

«Невеселое лицо», — написала ellochka85.

Отсутствие счастья от грядущего материнства отметил и портал «Дни.ру». Он также напомнил, что Беркова уже воспитывает одного наследника — 11-летнего сына Евгения, родившегося в браке со стриптизером Иваном Бельковым.

Недавно порноактриса была вынуждена отменить празднование дня рождения из-за вспышки коронавируса. Ее PR-директор Максим Клименко рассказал, что планировалось провести грандиозную вечеринку в ночном клубе, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, и гости начали отказываться от участия в празднике.

По словам Клименко, звезда фильмов для взрослых расстроилась, но отнеслась к ситуации с пониманием.