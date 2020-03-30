Автор легендарного хита I Love Rock 'n' Roll умер в Нью-Йорке из-за коронавируса

Вашингтон, 30 марта. Американский музыкант, основатель группы The Arrows и один из авторов всемирного известного хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррил умер в Нью-Йорке от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила его дочь Лора.

«Коронавирус забрал моего отца этим утром. Мне дали две минуты попрощаться с ним, после увели», — поделилась она на своей странице в Facebook.

Лора описала последние минуты жизни Мерилла. По ее словам, «он выглядел мирным», и когда она до последнего верила, что его имя не появится в сводках новостей. К сожалению, этого не произошло. Ему было 69 лет.

«Я умоляю вас отнестись к этому серьезно. Деньги не имеют значения. Люди умирают», — обратилась она к своим подписчикам.

Женщина добавила, что всем всегда кажется, что с ними или их близкими такого не случится.

«Это случилось. Оставайтесь дома, если не для вас... то для других», — добавила Лора.

Напомним, в настоящее время США занимают первое место по числу заразившихся коронавирусом. Согласно данным Института Джона Хопкинса, количество зарегистрированных случаев достигло 143025. 2 тыс. 514 пациентов умерли, 776 смертей зафиксировано в Нью-Йорке.

Отметим, что распространению коронавируса в Штатах во многом способствовало безответственное отношение населения к мерам предосторожности, в частности, самоизоляции. Об этом неоднократно рассказывали местные жители. В частности, подруга российской фигуристки Татьяны Навки на минувшей неделе жаловалась ей, что чуть меньше месяца назад «все смеялись» над пандемией, а теперь ситуация в городах близка к катастрофической.

Работающая в одной из больниц Нью-Йорка медсестра записала видеообращение, которое опубликовала на своей странице в Facebook. Со слезами на глазах она умоляла «прекратить гулянки», выходить из дома только в случае крайней необходимости. Женщина объяснила, что врачи и больницы просто не справляются с потоком заболевших, не хватает масок, дезинфицирующих средств, кислорода.