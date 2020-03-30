Скрывшего факт поездки в Доминикану башкирского чиновника уволят

Уфа, 30 марта. Глава поселка Ермолаево в Куюргазинском районе Башкирии будет уволен, поскольку скрыл факт поездки в Доминиканскую Республику, по возвращении не стал соблюдать карантин, а продолжил ходить на работу, как и его супруга-медик. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

«Если что-то и погубит людей, то наша безалаберность», — объявил он.

Говоря о поступке чиновника и его жены, Хабиров назвал такое поведение «отвратительно негодяйским».

«Бессовестное поведение <…>. С этим человеком однозначно надо расставаться, чтобы его ноги близко не было к органам государственной власти», — заключил глава республики.

В России, по последним данным, зафиксировано 1534 случая заболевания коронавирусом нового типа. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Руководство субъектов ввело ограничительные меры: с 28 марта по всей стране закрылись общественные места.

На территории Башкирии, как и остальных субъектов РФ, действует режим повышенной готовности. Однако это не помешало жителям Уфы поставить свое здоровье под угрозу и провести в одном из ночных клубов так называемую «антикарантинную вечеринку». Развлекательное мероприятие продолжалось до тех пор, пока заведение не посетили полицейские. Владельцу клуба грозит крупный штраф.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, жертвой заболевания стали уже более 34 тысяч человек.