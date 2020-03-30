Клинцевич прокомментировал ввод режима всеобщей изоляции в Москве

Россияне встали перед чертой, перейдя которую, могут понести серьезные потери. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич, комментируя ввод в Москве режима всеобщей изоляции.

Режим самоизоляции

В Москве для всех жителей был введен домашний режим самоизоляции вне зависимости от возраста. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

С сегодняшнего дня жителям столицы можно выходить из дома лишь для обращения за экстренной медпомощью или в случае прямой угрозы здоровью и жизни. Также разрешается выходить на работу, если есть соответствующая обязанность, выходить за покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, разрешается выгуливать собак в радиусе не более ста метров от дома и выносить бытовой мусор.

Более того, далее для выхода из жилья будет нужно специальное разрешение, которое будут выдавать в порядке, установленном руководством Москвы.

Домашний режим при этом не запрещает москвичам приезжать в город или уезжать из него. Руководство столицы пообещало «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.

Москвичам, которые находятся на улицах, в магазинах, транспорте и в других общественных местах, рекомендовано держать дистанцию не менее полутора метров друг от друга.

С учетом законодательства

Как отметил сенатор Франц Клинцевич, какая бы ситуация не складывалась, в России есть отдельные законы — подобные решения нужно принимать с учетом российской Конституции.

«Вводить чрезвычайное положение, называя его другими словами, мне кажется, не очень правильно. Потому что вводить режим чрезвычайного положения имеет право только президент. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о власти, которая дает оценку происходящим событиям, она имеет много источников информации. Поэтому я, учитывая как развиваются события с эпидемией, за то, чтобы вводились в стране жесткие меры. Чтобы мы лучше побыли на самоизоляции вплоть до серьезных ограничений, чтобы не допустить масштабного распространения вируса», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, сегодня перед россиянами появилась черта, перейдя которую, страна может понести еще большие потери. Клинцевич выразил желание, чтобы все ограничения, в том числе и в Москве, выполнялись с учетом российского законодательства.

«Думаю, в ближайшее время на заседании Совета Федерации этот вопрос будет рассмотрен. Конечно, это не мне решать, есть руководство Совета Федерации, страны. Я за то, чтобы был установлен такой порядок, который позволит нам предотвратить распространение этой беды. Но вводить этот порядок, даже если это будет чрезвычайное положение, должны те люди и органы государственной власти, которым это положено. В данном случае, президент. Я за такой подход», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.