В российских регионах могут ввести строгие правила против коронавируса по примеру Москвы

Москва, 30 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя. Об этом председатель правительства рассказал в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о том, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно только в ближайшие магазины и аптеки. Кроме того, разрешается покидать дом при необходимости экстренной медицинской помощи, позже будут введены специальные пропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин.

Напомним, один пациент с коронавирусом скончался за сутки в московской больнице в Коммунарке, на лечение поступили 28 пациентов. Об этом сообщил главврач клиники Денис Проценко. По его словам, всего на лечении состоят 348 человек. Из них с диагнозом пневмония — 175, COVID — 193 (78 подтвержденных, 115 вероятных). В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 пациентов, из которых пять человек на ИВЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом нового типа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.