Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 30 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 511 (+57) | смертей: 31 (+2) | выздоровлений: 31]

Текстильный концерн GETEX заявил о переводе производства для изготовления защитных масок.

Студенты разработали систему мониторинга информации о распространении коронавируса в стране. Её уже взяли на вооружение профильные министерства.

В Алжир прибыла команда китайских специалистов-вирусологов из 10 человек.

Египет [заражений: 609 (+33) | смертей: 40 (+4) | выздоровлений: 132 (+11)]

Власти закрыли несколько госпиталей и деревень на карантин, чтобы снизить темпы распространения инфекции. Госпитали дезинфицируют.

Центробанк проинструктировал банки установить дневные ограничения на снятия наличных со счетов — 10 тысяч египетских фунтов для индивидуальных лиц (635 долларов) и 50 тысяч фунтов для юридических лиц.

Некоторые больные отказываются от медицинской помощи и умирают прямо на улицах — в социальных сетях циркулируют уже два подобных видео.

مات على أعتاب المستشفى بعد رفض استقباله والمبرر "تعليمات وزارة الصحة".. مأساة إنسانية تضاف إلى سجل الوزيرة #هالة_زايد pic.twitter.com/xx7gQqkClX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 29, 2020

Ливия [заражений: 8 (+5) | смертей: 0 (0) | выздоровлений: 0 (0)]

Пять новых случаев зафиксировано в Мисрате.

Минюст Правительства национального согласия объявил об освобождении 466 заключённых в рамках предупреждения распространения коронавируса.

Марокко [заражений: 479 (+77) | смертей: 26 (+1) | выздоровлений: 13 (+1)]

В стране скончался полуторагодовалый ребёнок, заразившийся коронавирусом от матери.

Судан [заражений: 6 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

В рамках предотвращения распространения коронавируса на границу с Эфиопией отправлены армейские подразделения.

В ООН призвали к прекращению огня и протестов в Судане.

По всей стране отмечается резкое подорожание продуктов питания (в первую очередь, муки) и топлива.

Тунис [заражений: 312 (+34) | смертей: 8 | выздоровлений: 2]

Евросоюз выделил 250 млн евро Тунису для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

История с патрулированием улиц беспилотными дронами получила продолжение: роботы теперь требуют у граждан предъявить документы.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 499 (+23) | смертей: 4 | выздоровлений: 272 (+7)]

В Бахрейне заявили, что спланировали рейс для возвращения своих граждан, вернувшихся из Ирана и находящихся в катарской Дохе, несмотря на ранее выказанное нежелание принимать обратно катарских граждан.

В стране одобрили двухнедельный план по репатриации 3027 бахрейнских граждан из-за рубежа.

A detailed two-month evacuation plan to bring back 3,027 Bahrainis stranded around the world due to the Covid-19 pandemic has been shared with the country's legislators#Bahrain #Coronavirus #COVID19



Read more:https://t.co/yd05fiSt9R pic.twitter.com/d1mnl80vKE — Gulf Daily News (@GDNonline) March 30, 2020

Израиль [заражений: 4247 (+382) | смертей: 15 (+3) | выздоровлений: 132 (+43)]

У советника главы правительства по связям с религиозным сектором и парламентом Ривки Палух диагностировали коронавирус. Премьер-министр Беньямин Нетанияху и его окружение пройдут дополнительное тестирование.

Минздрав решил отложить пилотный проект массового сбора проб на коронавирус в супермаркетах, чтобы не вызывать ажиотажа.

Служба сокрой медицинской помощи начала массовую рассылку «коронавирусных анкет» для выяснения здоровья граждан.

Иордания [заражений: 259 (+13) | смертей: 3 (+2) | выздоровлений: 18]

Местные жители благодарят иорданскую армию цветами за их усилия по предотвращению распространения коронавируса.

Специализированные центры продолжают распространять гуманитарную помощь гражданам.

الأردن توزع طرودًا غذائية على مواطنيها في ظل استمرار حظر التجول؛ خوفًا من تفشي فيروس "كورونا". pic.twitter.com/L9YOxTunx4 — فلسطين 10 pal (@pal10ps) March 30, 2020

Ирак [заражений: 547 (+41) | смертей: 42 | выздоровлений: 143 (+12)]

В Минздраве заявили, что у вернувшихся из Сирии паломников диагностирован коронавирус.

Местные жители просят властей обратить внимание на нарушение комендантского часа и мзду, которую берут сотрудники правоохранительных структур на блокпостах в Багдаде за разрешения на проезд. Более того, за проезд фермеров и сотрудников продовольственных сфер тоже требуют деньги.

الى من يهمه الأمر في قيادة عمليات بغداد، شهود يؤكدون ان بعض الفاسدين يتواجدون في السيطرات الرئيسية عند مداخل بغداد الشرقية، لا ينفذون إجراءات خلية الأزمة في السماح بالاستثناءات الخاصة بالمواد الغذائية، ويبتزون الفلاح والمزارع والناقل بأخذ الرشا تضاف كلفتها على المواطن المستهلك. pic.twitter.com/ea7gAwrag1 — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) March 29, 2020

Йемен [заражений: 0]

Саудовские СМИ утверждают, что хуситы вербуют в свои ряды людей под предлогом того, что лучше «умереть в бою, чем от коронавируса».

A video has surfaced online of a man described as a Yemeni Houthi leader exploiting #coronavirus fears to recruit people to join and fight for the #Iran-backed Houthi militia in the ongoing war in #Yemen.



More here: https://t.co/dZWzkgMewP pic.twitter.com/YRRvGmUqIw — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2020

Катар [заражений: 634 (+44) | смертей: 1 | выздоровлений: 48 (+3)]

В рамках экономических мер по борьбе с коронавирусом правительство предоставило банкам финансовые гарантии на сумму 3 млрд реалов (824 млн долларов).

В авиакомпании Qatar Airways запросили господдержку и финансирование полётов: только на следующую неделю спланировано 1800 рейсов для возвращения граждан.

Кувейт [заражений: 255 (+20) | смертей: 0 | выздоровлений: 72 (+8)]

Власти постановили закрыть все предприятия питания. Граждан убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Компании одна за другой объявляют о введение бесплатных услуг доставки товаров.

Ливан [заражений: 438 (+26) | смертей: 10 (+2) | выздоровлений: 30]

Армия Ливана эвакуировала персонал из Египта, где военнослужащие находились на курсах военной подготовки.

Жители страны устроили флэшмоб, аплодисментами с балконов благодаря врачей и сотрудников сферы здравоохранения.

National applause from the balconies for #coronavirus health workers. #Beirut#Lebanon honors its medical heroes.



A salute of honor and respect to all our first responders, everywhere in the word ❤️ #Covid_19 #FightingCOVID19 ❤️ pic.twitter.com/7WGSHKMCA4 — Chaker Khazaal (@ChakerKhazaal) March 29, 2020

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 570 (+102) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 58 (+6)]

В ОАЭ подхватили мировой флэшмоб и тоже стали по ночам петь с балконов.

Оман [заражений: 167 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 23]

В Нацбанке разрешили банкам временно прекращать обслуживание, если это не пойдёт во вред интересам клиентов.

В ряды волонтёров, которые будут помогать правительству в борьбе с коронавирусом, вступило свыше 5 тысяч человек.

Борт королевских ВВС привёз из Китая очередную партию оборудования и медикаментов.

Палестина [заражений: 109 (+5) | смертей: 1 | выздоровлений: 18]

В правительстве объявили о введении режима экономии на фоне попыток сдержать экономические последствия коронавируса.

Саудовская Аравия [заражений: 1299 (+96) | смертей: 8 (+4) | выздоровлений: 66 (+29)]

В Центробанке заявили, что банки страны должны реструктурировать систему обслуживания клиентов, не облагая их дополнительными поборами, а также профинансировать частный сектор.

Портовый город Джидда закрыт на карантин вслед за Эр-Риядом, Меккой и Мединой.

В стране постановили поддерживать комендантский час и приостановку работы учреждений до особых распоряжений.

#السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية والحضور لمقرات العمل حتى إشعار آخر بسبب #كورونا pic.twitter.com/byeC5Xiifb — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 29, 2020

Сформирована специальная опергруппа, которая будет определять порядок выдачи разрешений на перемещение между административными центрами провинций.

В стране конфисковано свыше 5 млн медицинских масок, которые скупали для создания дефицита на рынке спекулянты.

Сирия [заражений: 5 (+4) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 0]

Минздрав Сирии объявил о 4 новых случаях заражения коронавирусом — всего в стране зафиксировано 9 заболевших COVID-19. Кроме того, в Сирии зарегистрирована первая смерть от коронавируса: пожилая женщина скончалась вскоре после диагностирования коронавируса прямо в машине скорой помощи.

В Сирии объявили о демобилизации призванных из резерва офицеров, прослуживших более 7 лет, солдат-резервистов, находящихся на службе свыше 3 лет, а также врачей. Беспрецедентного ничего в этом нет: за гражданскую войну подобное происходило, как минимум, дважды.

Другой вопрос, что коронавирус подстегнул демобилизовать большую часть старшего поколения, чтобы снизить риски, а также, что особенно важно, демобилизовать призванных из запаса врачей.

На фронте в Идлибе подразделениям Сирийской Арабской Армии начали поступать медицинские маски.

Face masks were delivered to the Hayder Regiment #TF troops stationed in southern Idlib CS. pic.twitter.com/IPGtNPQqRr — Bosni (@Bosni_94) March 29, 2020

Турция [заражений: 9217 (+1815) | смертей: 131 (+23) | выздоровлений: 105 (+35)]

Турецкий Красный Полумесяц направил гуманитарную помощь в Италию.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 120 (+10) | смертей: 4 | выздоровлений: 2]

В Паките и Нандагаре из-за эпидемии коронавируса были выпущены на волю сотни узников. В Герате заключённые-женщины устроили бунт, потому что их не включили в указ, в ходе беспорядков шесть человек пострадало.

Иран [заражений: 38309 (+5977) | смертей: 2640 (+123) | выздоровлений: 12391 (+712)]

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что «новый стиль жизни» в стране, скорее всего, придётся продлить.

Глава Минюста Ирана приказал начать вторую волну «отпусков» для заключённых. Власти составят списки тех, кого можно за примерное поведение выпустить под залог. Для уже выпущенных на волю 100 тысяч граждан «отпуск» продлили с 3 апреля до 19 апреля. Данная мера не распространяется на зачинщиков и участников беспорядков и побегов.

Коронавирус диагностирован у посла Китая в Иране Чана Хуа, который с первого дня эпидемии участвовал в раздаче гуманитарной помощи и помогал координировать гуманитарные усилия Китайской Народной Республики.

Бывшее здание посольства США в Тегеране переоборудовали в фабрику по производству масок и дезинфицирующих средств.

Пакистан [заражений: 1625 (+99) | смертей: 18 (+5) | выздоровлений: 52]

В страну прибыли китайские специалисты для оказания помощи в борьбе с пандемией.

Chinese doctors arrive in Pakistan to help fight against coronavirus Pak-China Dosti Zindabad.#Covid_19 #CoronaFreePakistan pic.twitter.com/bgiAnz3y03 — Ishaque Brohi (@IshaqueBrohiPPP) March 28, 2020

Местные жители благодарят благодетеля, который развозит в Кветте гуманитарную помощь.

A Man in #Pakistan fills his Jeep with Food and distributes it to random poor people on the streets of Quetta. Those who have must share with people who don’t have at this time and we will inshaallah beat this #coronavirus together. pic.twitter.com/Mh0Y83vRh5 — Tony Ashai (@tonyashai) March 28, 2020

В пакистанских соцсетях распространяется видео с привязанным к кровати пациентом, который якобы скончался от коронавируса, прострадав перед этим несколько часов.