Мишустин назвал логичным решение Собянина о самоизоляции москвичей

Москва, 30 марта. Указ мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции является логичным продолжением озвученных президентом РФ Владимиром Путиным мер. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Вечерняя Москва» напоминает, что накануне в столице ввели домашний режим самоизоляции для всех горожан независимо от возраста. С понедельника, 30 марта, покидать квартиры москвичи могут только по нескольким причинам. Аналогичная мера распространилась и на Подмосковье.

Мишустин считает, что этот шаг стал целесообразным продолжением действий федеральных властей. Глава кабмина подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо действовать на опережение, чтобы минимизировать распространение инфекции.

В части борьбы с пандемией премьер рекомендовал регионам обратить внимание на опыт Москвы и Московской области и проработать введение аналогичных мер в субъектах страны.

Он также заявил, что власти все возможное, чтобы россияне комфортно провели нерабочую неделю.