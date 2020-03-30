Пушков отметил «важный эффект» российской помощи Италии

Москва, 30 марта. Помощь, которую Россия оказала охваченной коронавирусом Италии, оказала и другой «важный эффект», считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор подчеркнул, что теперь на Италию обратили внимание страны Евросоюза.
«И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться», — отметил сенатор в Twitter.
Помощь, к-ую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС. И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон... Начали подключаться.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2020
Сложную ситуацию, сложившуюся в Италии на фоне пандемии коронавируса, обсудили 21 марта ее премьер-министр Джузеппе Конте и президент РФ Владимир Путин. Российский лидер заявил о готовности Москвы помочь Риму.
В Италию уже прибыли 15 самолетов с российскими медиками, эпидемиологами и вирусологами на борту, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. В европейской стране, по последним данным, скончались от коронавируса уже более десяти тысяч человек.
Комментируя военно-гуманитарную помощь, итальянский политик Антонио Рацци призвал немедленно снять антироссийские санкции. Бывший член обеих палат итальянского парламента высоко оценил оказанную Россией поддержку.
Тем временем эксперты все больше склоняются ко мнению, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай, где впервые зафиксировали вспышку заболевания.