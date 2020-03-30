Пушков отметил «важный эффект» российской помощи Италии

Москва, 30 марта. Помощь, которую Россия оказала охваченной коронавирусом Италии, оказала и другой «важный эффект», считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что теперь на Италию обратили внимание страны Евросоюза.

«И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться», — отметил сенатор в Twitter.

Помощь, к-ую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС. И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон... Начали подключаться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2020

Сложную ситуацию, сложившуюся в Италии на фоне пандемии коронавируса, обсудили 21 марта ее премьер-министр Джузеппе Конте и президент РФ Владимир Путин. Российский лидер заявил о готовности Москвы помочь Риму.

В Италию уже прибыли 15 самолетов с российскими медиками, эпидемиологами и вирусологами на борту, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. В европейской стране, по последним данным, скончались от коронавируса уже более десяти тысяч человек.

Комментируя военно-гуманитарную помощь, итальянский политик Антонио Рацци​​ призвал немедленно снять антироссийские санкции. Бывший член обеих палат итальянского парламента высоко оценил оказанную Россией поддержку.

Тем временем эксперты все больше склоняются ко мнению, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай, где впервые зафиксировали вспышку заболевания.