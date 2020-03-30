В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирус 

Кемерово, 30 марта. Количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на контакт с носителями коронавируса в Кузбассе, увеличилось с 14 до 15 человек. Об этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в Telegram-канале.

14 марта на Кузбассе были выявлены два пациента с COVID-19. Они прилетели из Италии. В этот же день в регионе ввели режим повышенной готовности. Один из пациентов 24 марта выздоровел и был выписан из лечебного учреждения. 26 марта стало известно, что еще у одного пациента, находящегося в стационаре под наблюдением врачей, подтвердилась коронавирусная инфекция.

28 марта власти сообщили, что один пациент выздоровел и выписан из больницы. 29 марта под наблюдением врачей находились 14 человек, у которых подозревали коронавирус.

«Под наблюдением врачей находятся 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса», — уточнили в понедельник.

Ранее один пациент с коронавирусом скончался за сутки в московской больнице в Коммунарке, на лечение поступили 28 пациентов. Об этом сообщил главврач клиники Денис Проценко. По его словам, всего на лечении состоят 348 человек. Из них с диагнозом пневмония — 175, COVID — 193 (78 подтвержденных, 115 вероятных). В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 пациентов, из которых пять человек на ИВЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом нового типа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.