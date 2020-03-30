Запасов средств для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке хватит на неделю

Нью-Йорк, 30 марта. Запасов медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом, в Нью-Йорке хватить только до конца недели, особенно остро стоит нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил мэр города Билл де Блазио.

Он констатировал, что к 5 апреля потребуются новые поставки.

«У нас достаточно запасов на неделю, считая с сегодняшнего дня, кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких. Нам требуется как можно скорее по крайней мере несколько сотен таких устройств», — цитирует градоначальника ТАСС.

Де Блазио также сообщил, что в Нью-Йорке, помимо прочего, растут проблемы с обеспеченностью больниц медперсоналом.

Для лечения больных коронавирусом необходим ряд определенных медицинских препаратов. Кроме того, для недопущения новых случаев инфицирования необходимы маски, перчатки и средства дезинфекции.

Ранее де Блазио сообщал, что к вечеру 29 марта в Нью-Йорке были зарегистрированы 32 308 больных и 678 смертей.

Президент США Дональд Трамп продлил меры по предотвращению распространения коронавируса в стране до 30 апреля. Первоначальный период действия федеральных ограничений и рекомендаций по социальному дистанцированию на территории США истек 30 марта.

Глава Белого дома заявил, что от пандемии в стране могли бы погибнуть более двух миллионов человек, поэтому он считает возможную гибель в пределах от 100 до 200 человек «хорошим результатом работы правительства».

По прогнозам главы США, обстановка с распространением COVID-19 на территории государства нормализуется к началу июня.