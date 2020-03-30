Лаборатории в Новосибирской области приступают к тестированию на коронавирус

Новосибирск, 30 марта. Лаборатории четырех институтов СО РАН в Новосибирской области, а также государственные и частные на этой неделе приступают к тестированию на коронавирус нового типа. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников.

На оперативном совещании в областном правительстве Травников обратился к главе регионального управления Роспотребнадзора Александру Щербатову с просьбой подготовить необходимый объем тест-систем.

Тот, в свою очередь, указал, что на прошлой неделе тестирование на COVID-19 начала активно проводить городская инфекционная клиническая больница №1 в Новосибирске. Именно туда госпитализировали всех выявленных пациентов с коронавирусом.

«Мы выдали тест-систем на 700 исследований. На этой неделе еще ряд лабораторий присоединятся», — подтвердил он.

Как уточнил министр здравоохранения области Константин Хальзов, в регионе зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом нового типа, состояние у всех удовлетворительное.

По данным на 30 марта, всего в стране заболели 1534 человека, 64 выздоровели. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.