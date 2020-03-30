Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 28-29 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 30 марта в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике за два дня.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Оппозиционный ресурс Baladi News сообщает, что в Идлибе будет сформировано пять сирийско-турецких бригад «Коммандос» по инициативе турецкой стороны.

Три бригады будут состоять из боевиков «Национального фронта освобождения», а еще две — из числа «Сирийской национальной армии».

Командирами будут как турецкие офицеры из подразделений «Коммандос» ВС Турции, так и полевые командиры боевиков. Общая численность одной бригады составит 3 тысячи человек, из них 1500 — сирийцы (и к ним приравненные иностранцы-члены НВФ), 1500 — турки.

Формируются эти «бригады коммандос» заранее для того, чтобы быть готовыми к потенциальному срыву российско-турецких договоренностей по Идлибу. Инструкторов должны предоставить силовые ведомства Турции, а техника, поступающая в Большой Идлиб через погранпереход Кяфр Лусин, предназначена как раз для оснащения этих бригад.

Через погранпереход Кяфр Лусин вечером 29 марта прошла очередная колонна ВС Турции.

Режим прекращения огня

За прошедшие два дня ни российская сторона, ни боевики не заявляли о нарушениях режима прекращения боевых действий.

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) обвинили «Сирийские демократические силы» (СДС) в выводе из строя линий электропередач, питающих город Рас эль-Айн в провинции Хасака. В ответ СНА уже в третий раз за месяц отключила водоочистную станцию Алюк, которая снабжает провинцию Хасака питьевой водой.

Зона контроля сирийского правительства

28 марта боевики из так называемой «20-ой дивизии», входящей в СНА, устроили рейд на позиции сирийцев в н.п.Сайда под Айн Иссой в провинции Ракка. Боевики заявили о нескольких убитых и раненых в рядах САА.

Зона контроля СДС и Коалиции

В тюрьме Ас-Сынаа, расположенной в квартале Гвейран в городе Хасаке, боевики «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ) устроили бунт.

По информации оппозиционных изданий Заевфратья, группа заключенных боевиков ИГ устроила бунт и сумела выбить одно из окон внутри здания тюрьмы — примерно в этот момент охрана запросила помощь у начальства, а те — у международной коалиции, возглавляемой США.

На место прибыл вертолет, который завис над зданием тюрьмы и применил световые ловушки. В этот момент в здании между сотрудниками тюрьмы и заключенными завязалась потасовка, и нескольким заключенным, ранее состоявших в рядах ИГИЛ, удалось сбежать.

The situation in Ghwayran prison is not under full control according to the Syrian Democratic Forces. ISIS members are still in control of one of the floors in the prison. SDF spokesman is claiming some prisoners were able to escape (2 YPG sources told me none escaped). pic.twitter.com/ANL9WT6Uaa — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 29, 2020

Согласно данным, озвученным на пресс-конференции силами безопасности «Асайиш», четверо заключенных сбежали, предварительно сломав стену. Первый этаж здания полностью под контролем заключенных, силы безопасности пытаются вернуть контроль, на поиски заключенных направлены поисковые отряды.

Prisons security official made a statement to local press including to @K24English at the Geweran prison also confirms the cameras and internal walls were destroyed and unknown number of ISIS prisoners escaped pic.twitter.com/ji4iZ0ejTN — Wladimir (@vvanwilgenburg) March 29, 2020

Это уже вторая попытка побега за неделю в городе Хасеке. В тюрьме Гвейран содержится около 3000 боевиков ИГ.

В деревне Ат-Тувеймин к востоку от Аш-Шаддади на ирако-сирийской границе боевики ИГ казнили двух пленных бойцов СДС.

Сопредседатель курдской партии «Демократический союз» (PYD) Айша Хассо не исключила возможности присоединения Сирийских демократических сил к подразделениям Сирийской Арабской Армии и отрядам ополчения на северо-западе страны в Большом Идлибе.

Это зависит от соглашения между «Сирийским демократическим союзом» и официальным Дамаском по поводу статуса СДС.

28 марта через погранпереход Аль-Валид на границе с Иракским Курдистаном прибыла колонна Международной коалиций в составе 41 единицы военной и специальной техники, которая направилась на базу коалиции южнее города Хасака.

Северная Сирия

28 марта подразделения «Сирийской свободной полиции» (местных органов правопорядка, сформированных под эгидой Министерства внутренний дел так называемого Временного правительства Сирии), на рынке в городе Эль-Баб устроили облаву на торговцев, не закрывших свои лавки из-за карантина. Завязалась стрельба и по ошибке застрелили сотрудника службы безопасности группировки СНА «Ахрар аш-Шаркыя» Аляви ас-Сияха, также известного как Абу Расул. После этого боевики «Ахрар аш-Шаркыя» мобилизовали силы и устроили перестрелку с «Сирийской свободной полицией» (ССП) в районе городской больницы — пострадало, по меньшей мере, 10 человек.

El Bab: Dün CoV ile mücadele için ilçede bulunan kahve, market vb mekanların kapalılığını denetleyen polis ile, yine Suriye ulusal Ordusu içinde yer alan ve bir kahvede oturan ahrar sarkiye ekibi arasında, "kahve niye açık?" tartışması çatışmaya dönüşmüş.pic.twitter.com/9SyesAzx2Z — tahtakuşlar (@taylieli) March 29, 2020

В ночь с 28 на 29 марта «Ахрар аш-Шаркыя» окружили Эль-Баб и заняли все КПП на въездах и блокпосты внутри города, которые до этого занимала «Сирийская свободная полиция». Члены ССП сбежали на турецкую базу в Джебель Акыль. «Ахрар аш-Шаркыя» потребовали выдать всех причастных к убийству Абу Расула и других лиц. В ССП пошли на попятный и сразу выдали четырёх человек.

Çatışmada ahrar şarkiyenin El Bab sorumlusu ölmüş. Bunun üzerine ahrar şarkiye intikam yemini edip, ilçe hastanesi dahil çok satıda yere saldırmış. Çatışmalar, Türkiye'nin müdahalesi ile akşam saatlerinde durmuş. pic.twitter.com/CDVMz97x49 — tahtakuşlar (@taylieli) March 29, 2020

29 марта турецкая артиллерия обстреляла позиции СДС в городах Мараназ, Айн Дакна и Телль Рифъат в кантоне Телль-Рифъат в ответ на обстрелы со стороны курдских вооруженных формирований города Аазаз.

Южная Сирия

В Эс-Сувейде 28 марта сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца передали тела боевиков, убитых накануне в ходе боестолкновений в Босре аш-Шам, родственникам. Со стороны группировок Эс-Сувейды передали двух человек из провинции Деръа, ранее пропавших без вести. Процесс передачи проходил под патронажем представителей российской военной полиции.

29 марта неизвестные открыли огонь по машине школы в деревне Аш-Шаджара в долине Аль-Ярмук. Директор в критическом состоянии, его водитель убит.

Гуманитарная обстановка

Беженцы

В лагере беженцев Ар-Рукбан еще 18 марта закрылась последняя клиника, которая оказывала медицинскую помощь заболевшим и проводила хирургические операции.

В лагере беженцев Аль-Хол точно такая же ситуация: клиники прекратили работать уже как две недели. Ситуация в лагерях на территориях проведения турецких операций, равно как и в Большом Идлибе, идентична. «Белые каски» отчитываются о проведении кампаний по дезинфекции и отсутствии зараженных коронавирусом, но по факту в реальности факты наличия/отсутствия зараженных подтвердить или опровергнуть невозможно, поскольку все международные организации сосредоточились на решении своих собственных проблем и пресечении распространения инфекции на территории своих государств.

При этом, боевики проамериканской группировки «Магавир ас-Саура», занимающиеся, в том числе, охраной лагеря Ар-Рукбан в зоне безопасности Ат-Танф, обвиняют Россию в попытках использовать тяжёлое медицинское положение в лагере и заставить местных жителей вернуться на «территории режима, где их задержат и подвергнут пыткам».

#Russia is attempting to force civilians of #Rukban to leave by exploiting their medical conditions. #Assad's #Siege_and_starve campaign is forcing people to leave and face detention, torture, and forced conscription. pic.twitter.com/y8J3tNXNt6 — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) March 28, 2020

Коронавирус

Минздрав Сирии объявил о 4 новых случаях заражения коронавирусом — всего в стране зафиксировано 9 заболевших COVID-19. Кроме того, в Сирии зарегистрирована первая смерть от коронавируса: пожилая женщина скончалась вскоре после диагностирования коронавируса прямо в машине скорой помощи.

В Сирии объявили о демобилизации призванных из резерва офицеров, прослуживших более 7 лет, солдат-резервистов, находящихся на службе свыше 3 лет, а также врачей. Беспрецедентного ничего в этом нет: за гражданскую войну подобное происходило, как минимум, дважды.

Другой вопрос, что коронавирус подстегнул демобилизовать большую часть старшего поколения, чтобы снизить риски, а также, что особенно важно, демобилизовать призванных из запаса врачей.

На фронте в Идлибе подразделениям Сирийской Арабской Армии начали поступать медицинские маски.

Face masks were delivered to the Hayder Regiment #TF troops stationed in southern Idlib CS. pic.twitter.com/IPGtNPQqRr — Bosni (@Bosni_94) March 29, 2020

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1 Организация запрещена на территории РФ.