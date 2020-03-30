Певец Игорь Николаев опубликовал результаты анализов на коронавирус

Москва, 30 марта. Певец и композитор Игорь Николаев не заражен коронавирусом. Об этом стало известно из публикации самого Николаева в социальной сети Instagram.

Артист опубликовал в Сети пост, где сообщил поклонникам, что получил долгожданный результат. Он обнародовал результаты анализа, в котором говорится «COVID-19, отрицательно».

«Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!» — уточнил Николаев.

Кроме того, он поблагодарил врачей Коммунарки «за профессионализм, оптимизм и неравнодушие». О госпитализации Николаева стало известно 26 марта.

Накануне ВОЗ подтвердила 30 тысяч смертей от коронавируса и 634 тысячи случаев заражения. О вспышке нового вида коронавируса Китай уведомил ВОЗ 31 декабря 2019 года. Опасная инфекция быстро охватила всю планету. В связи с пандемией COVID 19 многие страны мира полностью закрыли или существенно ограничили пассажирское сообщение. В Европе отменены или перенесены почти все спортивные соревнования и другие массовые мероприятия.

Новые ограничительные меры по борьбе с COVID 19 ввели власти Москвы. Горожанам предписано не покидать дома без крайней необходимости. Разрешен выгул собак, а также посещение магазина. В ближайшие дни парламент столицы подготовит меры по контролю и ответственности за нарушение установленного режима самоизоляции.