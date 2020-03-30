Мурманская область перешла на режим самоизоляции

Мурманск, 30 марта. Правительство Мурманской области приняло решение о вводе режима массовой самоизоляции в субъекте. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по распространению коронавируса в регионе.

«С 12.00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», – говорится в сообщении.

Правительство региона рекомендует ограничить передвижение граждан по территории всего субъекта кроме походов на работу, за продуктами и обращений в больницу. Также отмечается, что разрешен вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Отмечается, что следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы.

В настоящее время в Мурманской области ограничен въезд в ряд городов, например, в Апатиты, Кировск, Мончегорск и Ковдор.