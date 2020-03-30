Полиции Индии разрешили стрелять в нарушителей режима самоизоляции без предупреждения

Нью-Дели, 30 марта. Полиция Индии имеет право стрелять в нарушителей карантина без предупреждения в связи распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов.

В своем Twitter представитель Кремлевского пула и специальный корреспондент «Комсомольской правды» разместил видеофрагмент выпуска новостей, в котором показаны кадры из закрытой на карантин страны. На них видно, как местные правоохранители патрулируют улицы, наказывая тех, кто не соблюдает режим вынужденной самоизоляции.

«Это Индия, где за нарушение карантина могут и палками побить, и заставить позаниматься физкультурой. Полиция вольна самостоятельно выбирать наказание для тех, кто во время всеобщей изоляции находит себе развлечения за пределами дома», — сообщается в сюжете.

«В некоторых штатах власти разрешили полиции стрелять в нарушителей карантина без предупреждения»: Телеканал Сидимдома24 обозначает повестку дня pic.twitter.com/5w3bquSy1w — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 30, 2020

По словам корреспондента, такие меры можно считать «цветочками», поскольку в ряде индийских штатов власти официально разрешили стражам порядка стрелять в нарушителей, причем без предупреждения. Такими радикальными методами в многомиллионной стране пытаются снизить скорость распространения инфекции.

Во вторник, 24 марта, индийский премьер Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели, напоминает «Газета.ru». Он заявил, что «чтобы спасти Индию, каждому гражданину будет запрещено выходить из дома».

По данным государственного министерства здравоохранения и семейного благополучия, 30 марта число заболевших COVID-19 в стране превысило одну тысячу человек. В государстве выявлены 1024 заболевших жителя страны и 48 иностранцев. Справились с заболеванием 96 человек, летальных исходов зарегистрировано 27.