Пациент с коронавирусом скончался в больнице в Коммунарке

Москва, 30 марта. Один пациент с коронавирусом скончался за сутки в больнице в Коммунарке, на лечение поступили 28 пациентов. Об этом сообщил главврач клиники Денис Проценко.

По его словам, всего на лечении состоят 348 человек. Из них с диагнозом пневмония — 175, COVID — 193 (78 подтвержденных, 115 вероятных). В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 пациентов, из которых пять человек на ИВЛ.

«За сутки поступили 28, выписаны восемь. Летальных исхода — два: 80 лет, CoV-, ХСН+, пневмония, гематурия, четвертые сутки на ИВЛ. 69 лет, пневмония, сахарный диабет. Третьи сутки на ИВЛ. CoV вероятный», — написал Проценко в Facebook.

По последним данным, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом нового типа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении текущей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с распространением инфекции.

Профессор Владимир Шумилов ранее заявил, что коронавирус постепенно становится менее агрессивным. Эксперт считает, что уже в апреле его активность может пойти на спад.

Проценко же полагает, что если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то «все закончится в мае-июне». Именно в этот период подходит к концу сезон респираторных заболеваний. А если по итальянскому — лучше ориентироваться на сентябрь.