Мурашко заявил, что Россия не до конца вовлечена в процесс распространения COVID-19

Москва, 30 марта. Россия еще не до конца вовлечена в процесс распространения коронавируса, но нынешняя ситуация является самой масштабной за последние годы, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, количество заболевших опасным вирусом, согласно лабораторным исследованиям, будет расти. Министр ответил на вопрос журналистов о том, достигла ли Россия пика распространения коронавируса.

«Думаю, мы еще не вовлечены в процесс полностью. Цифры, которые показывают лабораторные тесты и количество заболевших, демонстрируют устойчивый рост», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, эксперт объяснил, что когда процесс развивается, для него характерно вовлечение все большего количества людей. В это время контрмерами является разрыв цепочки передач.

«На моей памяти подобные случаи были, конечно. В 2009-м и 2012-м, например. Помните, свиной грипп, атипичная пневмония. И в 2009-м ситуация немногим лучше была. Только теперь у всех есть интернет. Поэтому информация зачастую распространяется быстрее, чем вирус», — уточнил он.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 721,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 33 968 человек, более 151 тысячи выздоровели.

Ранее в Российской академии наук сообщили, что отечественные ученые разрабатывают три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции.