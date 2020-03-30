 В Москве задержали машину якобы из отдела по борьбе с коронавирусом

Москва, 30 марта. Сотрудники московской Госавтоинспекции выявили злостного нарушителя правил дорожного движения, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом», об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Как уточнила специалист, ранее сотрудники московской ГИБДД нашли в Сети фотографии автомобиля Lada с надписью на кузове «Отдел по борьбе с коронавирусом». При этом световые приборы и светопропускаемость стекол машины не соответствовали установленным требованиям.

Как пишет РИА Новости, машина была остановлена на Есенинском бульваре. 25-летний владелец предъявил водительское удостоверение, которое числится в базе как утерянное. Документ был изъят полицейскими. В отношении нарушителя составили семь постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.3, частями 1, 3 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, частью 2 статьи 12.25, а также частью 1 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно», — подчеркнула Волк.

Напомним, жителям Подмосковья предписано не покидать дома без крайней необходимости. Выходить можно за лекарствами и продуктами питания, а также для выгула собак.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. К настоящему моменту эпицентр опасной инфекции переместился в Западную Европу. Особенно пострадали Италия, Испания, Германия и Франция. Крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке для хранения тел скончавшихся от коронавируса оборудуют мобильные морги.